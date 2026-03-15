Завершены заводские испытания новой модели аэродромного тягача производства БЕЛАЗ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, предоставленную предприятием.

Заявлено, что в ходе проведённых испытаний тягач БЕЛАЗ-54011 подтвердил готовность к эффективной и безотказной работе. По своему функционалу и техническому совершенству машина соответствует самым высоким требованиям к оснащению аэропортов. Тягач способен буксировать авиалайнеры массой от 50 до 150 тонн. Именно такой класс воздушных судов в настоящее время является самым распространённым среди авиакомпаний мира. К нему относятся такие типы самолётов как Airbus A320, Airbus A220 и Boeing 737.

Ключевыми особенностями нового машины являются надёжность конструкции, функциональность, отличная управляемость, комфорт и безопасность оператора. Эти характеристики подтвердили потенциал новой техники в ходе проведённых испытаний.

Тягач имеет полный привод и предназначен как для буксировки лайнеров как на короткие расстояния – к телетрапам аэропортов, так и на более длинные дистанции – к местам стоянки, технического обслуживания и ремонта.

Как отмечает агентство БЕЛТА, ещё одной отличительной особенностью БЕЛАЗ-54011 является улучшенная система рулевого управления, имеющая четыре режима. Машина может осуществить поворот при помощи только передних колёс, только задних колёс, при помощи всех колёс синхронно , также имеется так называемый "крабовый режим". Вероятно, в последнем случае подразумевается возможность тягача двигаться боком [прим.]. В результате аэродромный тягач обладает отличной манёвренностью и способен выполнять любые задачи – от сложного маневрирования внутри ангара до точной стыковки с буксируемым воздушным судном.

Буксировщик может оперативно изменять свой сцепной вес в диапазоне от 12 до 18 тонн, что позволяет адаптироваться к различным условиям покрытия аэродрома – сухой асфальт, влажная или обледенелая поверхность. А наличие специального балласта улучшает сцепление шин с поверхностью, что повышает безопасность работы.

Кабина оператора тягача просторная и эргономичная. Она оснащена пневматическим регулируемым сидением, светодиодной оптикой, современными системами климат-контроля и шумоизоляции. Для удобства работы оператора имеется система видеонаблюдения с четырьмя камерами.

Тягач БЕЛАЗ-54011 оснащён кнопками аварийной остановки, размещёнными в кабине и на раме, а также современной системой пожаротушения.

Силовая установка тягача – дизельный двигатель с турбонаддувом класса Евро-3 мощностью 156 л.с. Двигатель обеспечивает машине максимальную скорость 30 км/ч при движении без нагрузки и 12 км/ч при буксировке самолёта.

У большинства продукция БЕЛАЗ традиционно ассоциируется с огромными карьерными самосвалами. На самом деле ассортимент продукции, предлагаемый предприятием гораздо шире. Это и самосвалы повышенной проходимости, и колёсные погрузчики с бульдозерами, машины для металлургических предприятий и горно-транспортных работ, машины специального назначения (к ним относится аэродромные тягачи) и даже грузовые железнодорожные вагоны. Кроме того, предприятие выпускает тренажёры вождения карьерного самосвала, гаражное оборудование, облегчённые кузова для карьерных самосвалов, запасные части, оснастку и инструмент.