Запуск запланирован на 1 апреля. При этом дополнительные испытания ракеты-носителя перед стартом проводится не будут.

Космическое агентство США (NASA) завершило проверку готовности к запуску программы Artemis II и установило новую запланированную дату запуска системы ракеты-носителя SLS (Space Launch System) c космическим аппаратом Orion. Ракета будет доставлена на стартовую площадку 19 марта, что позволит осуществить её запуск с 1 по 2 апреля, сообщает Space24.

Ракета-носитель SLS c космическим аппаратом Orion на стартовой площадке. Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP - Getty Images

Может быть интересно

Отмечено, что NASA не планирует проведение ещё одной генеральной репетиции запаска (испытание WDR), в ходе которой баки ракеты заполняются топливом – жидким водородом и жидким топливом. Ранее именно благодаря таким испытаниям были обнаружены дефекты, связанные с уплотнителями и фильтрам в топливной системе, а также засорами в плотном потоке гелия, который применяется для удаления остатков топлива из двигателей, трубопроводов и поддержания надлежащего давления в топливных баках.

Представители американского космического агентства теперь уверены в устранении недостатков и исключают необходимость проведения ещё одних испытаний перед стартом.

"С моей точки зрения, в следующий раз, когда мы будем заправлять ракету, я бы хотела, чтобы это произошло в день, когда мы действительно сможем её запустить. Если нам удастся успешно заправить ракету до полной заправки, я хочу иметь возможность дать сигнал к запуску", – заявила Лори Глейз, исполняющая обязанности заместителя директора NASA.

В рамках миссии Artemis II ("Артемида-2") экипаж космического корабля Orion должен будет совершить один виток вокруг Луны без посадки на её поверхность. В состав экипажа входят три астронавта NASA – Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства (CSA).

Ещё несколько недель назад NASA планировало осуществить высадку на поверхность Луны в 2027 году в рамках миссии Artemis III. Однако в результате последних изменений, запуск миссии Artemis III запланирован на середину 2027 года. В ходе этой миссии будет проведена проверка стыковки с одним или двумя коммерческими посадочными аппаратами (от SpaceX и Blue Origin) на низкой околоземной орбите. Также будут проведены орбитальные испытания состыкованных аппаратов, проверены системы жизнеобеспечения, связи и двигательные установки, а также протестированы новые скафандры для работы в открытом космосе.

Высадка людей на Луну запланирована только на 2028 год в рамках миссии Artemis IV, которая ранее называлась Artemis III.