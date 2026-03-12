Операторам достаточно лишь ввести при помощи планшета цель миссии, а машина уже самостоятельно построит план полёта при помощи бортовой аппаратуры.

Американские компании Sikorsky и Robinson Helicopter Company представили совместный продукт – беспилотный автономный грузовой вертолёт R66 TURBINETRUCK, предназначенный для решения широкого спектра задач, в первую очередь военных. Об этом сообщает NextGen Defense.

Автономный беспилотный вертолёт R66 TURBINETRUCK. Фото: Sikorsky

Отличительной чертой этого вертолёта является его модульная конструкция, позволяющая операторам обновлять программное обеспечение для выполнения различных задач и перенастраивать летательный аппарат для разных целей. При этом используются технологии, разработанные для беспилотного вертолёта С-70U-Hawk.

Благодаря отсутствию кабины пилотов машина получила увеличенный грузовой отсек и отдельный грузовой пол. Погрузка осуществляется через распашные двери в носовой части.

Распашные двери грузового отсека вертолёта R66 TURBINETRUCK. Фото: Sikorsky

Как отметил Дэвид Смит, генеральный директор компании Robinson Helicopter, в ходе проектирования машины две компании использовали многолетний опыт, который был подтверждён в ходе испытаний. Компании сообща оптимизировали вертолёт R66 для полётов в автономном режиме. Смит также добавил, что R66 представляет собой доступную и привлекательную платформу, разработанную для одной цели – быстрой и автономной доставки критически важных грузов в необходимое место.

Ключевым элементом работы R66 TURBINETRUCK является система автономного управления MATRIX, которая позволяет вертолёту выполнять задачи с минимальным участием человека. Операторы только вводят цели миссии с помощью планшета, а система уже автоматически генерирует план полета, используя камеры, датчики и бортовые алгоритмы.

Отмечено, что система MATRIX была проверена на различных типах летательных аппаратов – от небольших беспилотников до стратегических транспортных самолётов, и уже накопила более 1000 часов оперативных данных.