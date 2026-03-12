Американские компании Sikorsky и Robinson Helicopter Company представили совместный продукт – беспилотный автономный грузовой вертолёт R66 TURBINETRUCK, предназначенный для решения широкого спектра задач, в первую очередь военных. Об этом сообщает NextGen Defense.
Отличительной чертой этого вертолёта является его модульная конструкция, позволяющая операторам обновлять программное обеспечение для выполнения различных задач и перенастраивать летательный аппарат для разных целей. При этом используются технологии, разработанные для беспилотного вертолёта С-70U-Hawk.
Благодаря отсутствию кабины пилотов машина получила увеличенный грузовой отсек и отдельный грузовой пол. Погрузка осуществляется через распашные двери в носовой части.
Как отметил Дэвид Смит, генеральный директор компании Robinson Helicopter, в ходе проектирования машины две компании использовали многолетний опыт, который был подтверждён в ходе испытаний. Компании сообща оптимизировали вертолёт R66 для полётов в автономном режиме. Смит также добавил, что R66 представляет собой доступную и привлекательную платформу, разработанную для одной цели – быстрой и автономной доставки критически важных грузов в необходимое место.
Ключевым элементом работы R66 TURBINETRUCK является система автономного управления MATRIX, которая позволяет вертолёту выполнять задачи с минимальным участием человека. Операторы только вводят цели миссии с помощью планшета, а система уже автоматически генерирует план полета, используя камеры, датчики и бортовые алгоритмы.
Отмечено, что система MATRIX была проверена на различных типах летательных аппаратов – от небольших беспилотников до стратегических транспортных самолётов, и уже накопила более 1000 часов оперативных данных.
"С каждой новой платформой, которую мы принимаем в состав MATRIX, мы расширяем сеть беспилотных систем для выполнения различных гражданских и военных задач", – сказал Рич Бентон, вице-президент и генеральный директор компании Sikorsky.