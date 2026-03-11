Поэтому часть лайнеров отправлена на доработку перед передачей заказчикам

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила, что обнаруженный дефект проводки в самолёте 737 Max приведет к задержке некоторых поставок этого узкофюзеляжного лайнера. Эта информация стала причиной падения акций компании на 3% на американском рынке, пишет Bloomberg.

Строительство самолётов 737 MAX. Фото: Boeing

Может быть интересно

Производитель самолётов заявил, что его общий целевой показатель поставок, составляющий примерно 500 машин семейства 737 в текущем году, остаётся неизменным. И это несмотря на проблемы с качеством, о которых стало известно 10 марта, когда компания Boeing опубликовала ежемесячный отчёт о заказах и поставках.

"В рамках нашей программы 737 проводится доработка группы самолётов для устранения небольших царапин на проводах, возникших из-за ошибки при механической обработке. Это гарантирует соответствие нашим стандартам качества до поставки самолётов", – говорится в заявлении представителя компании.

При этом в Boeing сообщили, что производство новых самолётов 737 MAX продолжается в текущем темпе. Однако не уточняется, сколько лайнеров направлено на доработку. Компания заявила, что ожидает завершения работ по устранению "царапин" в проводке некоторых еще не поставленных самолётов в течение нескольких дней.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года фирма Boeing передала заказчикам 51 коммерческий самолёт, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2017. Таким образом, компания Boeing опередила своего конкурента – европейского производителя Airbus, ещё раз подтвердив, что сохраняет темпы своего восстановления. Как и семейство A320 от Airbus, программа 737 находится под пристальным вниманием, поскольку является важнейшим источником дохода для Boeing и ключевым фактором для погашения долга компании.