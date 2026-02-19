Машины спроектированы с учётом требований заказчика и предназначены для эксплуатации в суровых условиях Арктики.

Холдинг "Вертолёты России", который входит в государственную корпорацию Ростех, передал МЧС России партию вертолётов Ми-38ПС. В данном случае литера "ПС" – поисково-спасательный [прим.]. В партии четыре машины. Вертолёты построены Казанским вертолётным заводом. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Вертолёт Ми-38ПС. Скриншот видео МЧС России

Отмечено, что переданные в партии вертолёты являются первыми машинами данного типа, специально спроектированными под задачи ведомства для обеспечения безопасности в российской Арктике и на Северном морском пути. Эти Ми-38ПС будут использоваться для защиты населения, территорий и объектов критически важной инфраструктуры от ЧС как природного, так и техногенного характеров.

Ми-38ПС имеет современные авионику и навигационную системы, которые существенно повышают надёжность и безопасность эксплуатации машины в сложных метеорологических условиях. На вертолёт можно установить одно- или двухместные медицинские модули для эвакуации больных и пострадавших. Машина оснащена лебёдкой, которая позволяет проводить эвакуационные мероприятия даже тогда, когда посадка не представляется возможной, и способна взять на борт до сорока пассажиров или транспортировать на внешней подвеске груз массой до пяти тонн.

Особенно подчёркнуто, что дальность полёта нового вертолёта при условии установки дополнительных топливных баков является рекордной. В этом случае Ми-38ПС способен пролететь 1500 километров, что особенно актуально в условиях российской Арктики.

Согласно информации Ростеха, для достижения необходимых показателей по дальности полёта взлётная масса Ми-38ПС была увеличена до 16 500 килограммов. Для полётов в суровых условиях Арктики шестилопастной несущий винт машины оснащён противообледенительной системой.

Кроме того, впервые для вертолётов такого класса предусмотрены устройство для сброса воды и подвесной распрыскиватель. Эта аппаратура предназначена для борьбы с пожарами и загрязнениями соответственно.

Новость, представленная Ростехом, является действительно хорошей с учётом того, что российская Арктика представляет всё больший интерес для недружественных государств. Причина не только в наличии богатых запасов природных ресурсов, но и в том, что именно там находится Северный морской путь – кратчайший и самый экономичный торговый путь из Европы в Азию. И Россия заинтересована в том, чтобы обеспечить надлежащую безопасность не только населения, но и судоходства в регионе. В этом и помогут такие машины, как Ми-38ПС, относящийся к среднему классу вертолётов. Там где возможностей легендарного Ми-8 может оказаться уже недостаточно, сможет выручить новый вертолёт.