crazycat21
В ЕС считают необходимым разместить на Украине «миротворческие силы» под руководством Европы
В Европе могут считать как угодно, но это условие категорически неприемлемо для России.

Европейские лидеры заявили, что любые решения о потенциальных территориальных уступках Украины в пользу России могут быть приняты после того, как будут обеспечены надёжные гарантии безопасности, которые должны предусматривать размещение многонациональных "миротворческих" сил под руководством Европы на украинской территории. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Reuters

Заявление, опубликованное десятью европейскими лидерами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, прозвучало после их встречи в Берлине, где они "поддержали" переговоры между представителями США и Украины по поводу мирного урегулирования украинского кризиса.

В заявлении европейских лидеров, в которых изложены, по их мнению, необходимые для Киева гарантии безопасности, говорится о том, что Украина должна иметь численность вооружённых сил на уровне 800 тысяч человек, чтобы иметь возможность сдержать конфликт. Кроме того, Европе следует скоординировать создание многонациональных сил от стран-участниц, поддержанных Штатами, для размещения на Украине.

"Это будет способствовать возрождению вооруженных сил Украины, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины", – говорится в заявлении.

Также отмечено, что гарантии безопасности "будут включать" в себя механизм мониторинга режима прекращения огня под руководством Соединённых Штатов для заблаговременного предупреждения любых последующих "нападений" на Украину и соответствующей реакции на них.

Кроме того, европейские лидеры считают, территориальные вопросы должны решаться народом Украины [подразумевается проведение референдума, прим.] после фактического обеспечения гарантий безопасности.

Сообщается, что представители США заявили украинским переговорщикам, что Киев должен вывести свои войска с Донбасса в рамках любого соглашения о мирном урегулировании.

Таким образом, учитывая позицию некоторых лидеров стран Евросоюза, становится понятно, что Европа совсем не настроена на завершение конфликта и всячески будет "торпедировать" любые попытки урегулирования со стороны Белого дома. Те требования, которые выдвигает ЕС, являются заведомо неприемлемыми для России, о чём неоднократно заявляли в Москве.

#новости #украина #сша #евросоюз #европа #в мире #мирное урегулирование
