Своих денег для продолжения конфликта у коллективной Европы не осталось, поэтому там решили присвоить суверенные активы РФ.

Страны Европейского союза 12 декабря договорились о бессрочной заморозке активов Центрального банка России, хранящихся на счетах в Европе. Заявлено, что тем самым было устранено препятствие для дальнейшего оказания помощи Украине со стороны блока. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

По информации агентства, в настоящее время Евросоюз хочет сохранить финансовую поддержку Киева и продолжить боевые действия, поскольку рассматривает нынешний конфликт как угрозу собственной безопасности. Именно поэтому страны ЕС стремятся задействовать "часть" активов России, заблокированных на западных счетах после февраля 2022 года.

По данным Reuters, первым важным шагом, согласованным между правительствами стран Евросоюзу, является блокировка суверенных активов РФ в размере 210 миллиардов евро на неопределённый срок. Раннее эту блокировку было необходимо продлевать каждые полгода.

Этот шаг устраняет риски того, что Венгрия или Словакия, у которых лучшие отношения с Москвой среди всех стран ЕС, в определённый момент могут отказаться продлевать заморозку, тем самым вынудив вернуть средства России.

Бессрочная заморозка активов должна побудить Бельгию (именно на её счетах хранится большая часть средств РФ) использовать эти деньги для предоставления Украине кредита на сумму до 165 миллиардов евро. Деньги предполагается направить на покрытие военных и бюджетных потребностей Киева в 2026 и 2027 годах.

По мнению Еврокомиссии, Украина должна будет выплатить кредит только тогда, когда получит от России компенсацию за нанесённый ущерб. Таким образом, кредит станет своеобразным грантом, который якобы "гарантирует" репарационные платежи со стороны РФ.

Лидеры стран ЕС должны собраться 18 декабря, чтобы завершить согласование деталей репарационного займа и решить оставшиеся проблемы, в том числе гарантии от всех правительств стран ЕС для Бельгии, что она не останется одна с оплатой счёта в случае, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.