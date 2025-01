Аврора бореалис, также известная как северное сияние, возникает, когда заряженные частицы Солнца сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует запустить две ракеты в район активного аврорального бореалиса, чтобы глубже понять это природное явление.

Обе ракеты, которые планируется запустить в космос с исследовательского полигона Покер-Флэт в Фэрбенксе (Аляска), являются частью миссий Ground Imaging to Rocket Investigation of Auroral Fast Features (GIRAFF) и Black and Diffuse Aurora Science Surveyor.

Изображение: freepik

Миссия под руководством космических физиков Марилии Самары и Роберта Мичелла из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА будет изучать уникальные движения, свойства и поведение авроров.

Хотя окно для запуска открылось 21 января, команда ждет идеального момента для запуска, полагаясь на наземные камеры и обсерваторию в Венетии, Аляска, чтобы определить оптимальное время.

Aurora Borealis, также известное как северное сияние, — это природное явление, которое происходит, когда частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами верхних слоёв атмосферы Земли. В результате этого столкновения выделяется энергия в виде света.

Хотя ученые имеют общее представление об аврорах, каждая из них обладает уникальными характеристиками, поэтому понимание их поведения может дать новое представление о космической погоде вокруг Земли, сообщает НАСА.

В ракетах установят устройства, которые позволят исследовать процессы взаимодействия электронов с магнитным полем нашей планеты.

Нацелившись на различные авроры, миссия намерена собрать данные, которые помогут исследователям лучше понять, что заставляет электроны создавать аврору бореалис.