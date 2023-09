Сериал "Скотт Пилигрим" также обзавелся трейлером





Компания Netflix провела виртуальное мероприятие под названием DROP 01, посвященное предстоящей линейке анимационных проектов. Мероприятие стало настоящим рогом изобилия трейлеров и анонсов для поклонников анимации, особенно для тех, кто любит адаптации видеоигр (все мы). Оно началось с глобальной прямой трансляции первых трех эпизодов Castlevania: Nocturne в преддверии официальной премьеры, которая состоится сегодня.

После этого хиты продолжали поступать. Мы знали, что готовится аниме Devil May Cry, адаптирующее популярную игровую серию, а теперь у нас есть трейлер. О дате выхода ничего не сообщается, кроме "скоро будет", а производством аниме занимается компания Capcom и студия "Mir" - те же самые люди, которые создали "Легенду о Корре", "Кипо и эра чудесных зверей", "Ведьмак: Кошмар волка" и "Мои приключения с Суперменом". Другими словами, нас ждет приятное времяпрепровождение.





Соник Прайм возвращается в третьем сезоне, и вот трейлер, подтверждающий это. Новые эпизоды посвящены последствиям второй главы: быстрый ежик сражается с Девятихвостым за судьбу всей Зоны Зеленых Холмов. Netflix теперь делает игры, а также продемонстрировала трейлер связанной с ней мобильной игры Sonic Prime Dash.





Прошло почти три года с момента анонса мультсериала Tomb Raider, и поклонники гадали, не испарится ли он в раю. Больше не волнуйтесь. Это реальность, и она скоро появится. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - это совместная работа разработчика игры Crystal Dynamics и медиа-динамо Legendary Television. Рисованием занимается Powerhouse Animation, студия, создавшая Castlevania и Masters of the Universe. О дате выхода игры пока ничего не известно, но выглядит она весьма интересно.





Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix - это не совсем адаптация видеоигры, но она вдохновлена миром, созданным в Far Cry 3: Blood Dragon. В проекте участвует компания Ubisoft, а также анимационный вундеркинд Ади Шанкар из Netflix. Это киберпанковский сериал насквозь, с необычным добавлением талисмана Ubisoft - Рэймана. Сериал выходит совсем скоро, 19 октября.





До выхода на экраны "Скотта Пилигрима" осталось ждать совсем недолго - премьера состоится 17 ноября. Чтобы подбодрить фанатов, Netflix выложила на всеобщее обозрение снимок с реальной сценой из сериала. В восьмисерийный сериал вернутся все актеры из фильма, включая Майкла Серу, Брай Ларсон, Мэри Элизабет Уинстед, Криса Эванса и Обри Плазу.





Это была не только адаптация видеоигр. Netflix также продемонстрировал трейлеры к кинематографическому аниме Blue Eye Samurai, новому сезону Masters of the Universe: Revolution и сериала по мотивам Astro Boy под названием PLUTO. Приготовьтесь к тому, что в ближайшие месяцы мы будем просто сходить с ума от мультфильмов.