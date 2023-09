Это, скорее всего, удачный ход, учитывая, насколько насыщенным для игр является октябрь.

Классическая серия ужасов на выживание Alone in the Dark недавно объявила о перезагрузке, которая должна была выйти в октябре, однако ее выход был перенесен на январь. Отсрочка вызвана не совсем обычными причинами. Игра не нуждается в дополнительной полировке или чем-то подобном. Просто необходимо найти свою аудиторию в октябрьском игровом месяце, когда в ближайшее время на рынке появится большое количество игр.

Теперь дата выхода игры - 16 января, а издатель THQ Nordic отмечает, что "жуткое одиночество" игры было бы "невозможно реализовать в такой напряженный игровой месяц, как октябрь". Компания не лукавит, ведь в октябре выходят Super Mario Bros. Wonder, Forza Motorsport, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Detective Pikachu Returns, Sonic Superstars, Alan Wake II и т.д. и т.п. список можно продолжать до бесконечности.

Фото: wallpaper.mob.org

И это в дополнение к переполненному сентябрьскому графику релизов, так что январский запуск Alone in the Dark даст геймерам больше времени, чтобы закончить Starfield, Baldur's Gate 3, Mortal Kombat 1 и новую порцию DLC для Cyberpunk 2077. Интересно отметить, что ни один из этих сентябрьских или октябрьских релизов не является игрой в жанре survival horror, хотя Alan Wake и близок к этому, так что игра могла бы найти свою нишу в любом случае.