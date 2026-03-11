После успеха экранизации «One Piece» Tomorrow Studios смогли привлечь к творческому процессу над «Samurai Champloo» автора оригинального сериала - Синитиро Ватанабэ.

Экранизация «Samurai Champloo» станет следующим шагом Марти Адельштейна и Бекки Клементс, продюсеров, которые благодаря успешной адаптации «One Piece» смогли превратить Tomorrow Studios в ведущую студию по адаптации аниме в фильмы. Только в США, Канаде и Японии первые две серии второго сезона экранизации «One Piece» будут показаны более чем в 200 кинотеатрах, начиная с 10 марта.

Во вторник изданию Variety стало известно, что Tomorrow Studio удалось привлечь к творческому процессу над адаптацией «Samurai Champloo» автора оригинального сериала — Синитиро Ватанабэ.

Мы ужинали с [Ватанабэ] в Японии и сказали, что если мы продолжим работу над «Самурай Чамплу», то очень хотим, чтобы он принял участие в творческом процессе. Мы были в восторге от того, что он согласился. — Рассказала Клементс изданию.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Авторы собираются сохранить ключевые элементы оригинала, при этом адаптировав сериал под современную аудиторию. Клементс рассказала, что музыка будет играть главную роль в проекте, и студия собирается привлечь известного исполнителя на раннем этапе.

Ранее компания уже адаптировала для Netflix другую работу Ватанабэ, «Cowboy Bebop». Однако сериал закрылся после первого сезона, к тому же сам автор оригинала не принимал участия в работе над проектом.

По словам Марти Адельштейна, они «усвоили урок», который и стал ключевым фактором успеха их следующего проекта — первого сезона адаптации аниме «One Piece».