Performing Right Society (PRS) заявила, что начинает «судебное разбирательство» против Valve, владельца Steam, за использование произведений своих авторов в играх сторонних разработчиков, продаваемых в магазине.

PRS for Music Limited (ранее The MCPS-PRS Alliance Limited) — британское авторское общество, занимающееся коллективным управлением правами на музыкальные произведения.

PRS утверждает, что уже пыталась сотрудничать с владельцем Steam по вопросу лицензирования «в течение многих лет», но так и не получила «надлежащего взаимодействия со стороны Valve». Теперь организация инициирует судебное разбирательство в соответствии со статьей 20 Закона Великобритании об авторском праве, дизайне и патентах 1988 года и требует, чтобы лицензию получила каждая игра, использующая музыкальные произведения PRS.

Организация утверждает, что, хотя работы PRS используются для «превращения игрового процесса в эмоциональные, захватывающие впечатления», участники PRS заслуживают, чтобы их труд был признан и справедливо оценен при помощи механизма лицензирования.

Судебное разбирательство будет продолжаться, если корпорация Valve не начнет вступать в переговоры и не получит необходимую лицензию на использование репертуара PRS, как задним числом, так и в будущем.

- Говорится в пресс-релизе PRS.

Произведения PRS используются в известных сериях, таких как GTA, Forza Horizon и FIFA/EA FC.

Недавно Valve столкнулась с другим иском, от генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, в котором утверждается, что «лутбоксы в Counter-Strike 2, Team Fortress 2 и Dota 2 незаконно побуждают несовершеннолетних к азартным играм».