Российские исследователи из Университета Иннополис и ВНИИ автоматики разработали уникальную ИИ-платформу полного цикла, которая генерирует и оптимизирует лекарственные молекулы за 72 часа, сокращая сроки разработки препаратов в десятки раз, по сравнению с традиционными методами.

В России состоялась презентация революционной платформы на базе искусственного интеллекта, которая обещает перевернуть процесс разработки лекарственных препаратов. Совместный проект Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) позволяет создавать новые молекулы и улучшать характеристики существующих всего за 72 часа. Этот прорыв может сократить сроки вывода инновационных лекарств на рынок, которые традиционно занимают годы.

Платформа ориентирована на полный цикл разработки биологически активных соединений: от генерации молекул с заданными свойствами до их детального анализа и оптимизации. Она применима не только в фармацевтике, но и в ветеринарии, производстве биодобавок и агрохимии. Система использует передовые генеративные алгоритмы и высокоточный поиск лиганд-белковых сайтов связывания, что позволяет создавать абсолютно новые молекулы, а не только модифицировать уже известные структуры.

Платформа объединяет несколько ключевых функций:

Генерация молекул: ИИ предлагает новые структуры с заданными характеристиками, ускоряя поиск перспективных соединений.

Оптимизация: Улучшение свойств молекул для повышения их эффективности и безопасности.

Анализ взаимодействия: Проведение докинга и определение сайтов связывания для оценки аффинности молекулы к белку.

Прогнозирование свойств: Расчёт ADMET-параметров (абсорбция, распределение, метаболизм, экскреция, токсичность), что помогает предсказать поведение вещества в организме.

По словам директора Института искусственного интеллекта Иннополиса Рамиля Кулеева, подобные технологии уже доказали свою эффективность за рубежом. Например, молекула для лечения фиброза была выведена в клинические испытания всего за 18 месяцев вместо привычных 4–5 лет. Российская разработка демонстрирует сопоставимый потенциал, позволяя радикально ускорить начальные этапы создания препаратов.

Платформа успешно прошла валидацию в лабораторных условиях (in vitro), где были синтезированы новые соединения, показавшие активность против выбранных белковых мишеней. Это подтверждает точность прогнозов системы и её готовность к реальному применению. Разработчики уверены, что технология откроет новые возможности для борьбы с такими сложными заболеваниями, как рак, нейродегенеративные расстройства и инфекции.