Стоимость стартует с отметки $.

Компания Samsung после смартфонов представила флагманские планшеты нового поколения. Лучшим из трио новинок стал Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Он получил сдвоенную основную камеру, ёмкую аккумуляторную батарею, много памяти и большой дисплей.

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Новинка в России будет продаваться с мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1, выполненным по нормам 4-нанометровой технологии, с графикой Adreno 730. Однокристальная система работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации, а вместимость встроенного накопителя составляет от 128 ГБ до 512 ГБ. Версии с хранилищем ёмкостью 1 ТБ не предусмотрено.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовую панель Super AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Панель имеет разрешение 2960 x 1848 точек, что соответствует формату WQXGA+. В дисплей интегрирован сенсор для распознавания отпечатка пальца.

В планшетном компьютере установлена сдвоенная фронтальная камера. В её состав входят стандартный и ультра-широкоугольный модуль разрешением 13 МП и 6 МП соответственно. Фронталка тоже представлена двумя блоками. И в главном, и в сверхширокоугольном установлены 12-мегапиксельные датчики изображения.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 11 200 мА*ч. АКБ получила поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт по технологии SuperFast Charging 2.0. Программной платформой служит операционная система Android 12. Опционально предусмотрена поддержка сотовых сетей пятого поколения.

Новинка получила симметричный разъём USB-C (USB 3.2), навигационный приёмник GPS, Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2, четыре стереофонических динамика AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos, три микрофона и стилус S Pen. Перо входит в комплект поставки, а чехлы и адаптер питания придётся покупать отдельно. Модель весит 726 граммов и имеет габаритные размеры 208,6 x 326,4 x 5,5 мм.

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Рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy Tab S8 Ultra в Соединённых Штатах стартует с отметки 1 100 долларов. Новинка будет продаваться только в графитовой расцветке корпуса. Российские цены будут озвучены позже.