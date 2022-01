Смартфон будет представлен весной.

Южнокорейский технологический гигант подготовила к анонсу новый смартфон бюджетного уровня, который появится в рамках серии Galaxy A. Так, одной из весенних новинок производителя из Сувона станет модель Samsung Galaxy A23.

реклама

Компания планирует выпустить на рынок две модификации смартфона – с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и без неё. Причём первой на рынок поступит 4G-версия телефона. Вариант с 5G-модемом ожидается в конце второго квартала текущего года.

Samsung Galaxy A23 4G будет оборудован четырёхмодульной основной камерой. Главный модуль станет ключевой особенностью будущей новинки. Во-первых, он получит систему оптической стабилизации изображения. Во-вторых, он будет построен на базе редкого датчика изображения производства компании SK Hynix. Разрешение составит 50 МП.

В основной камере также будет установлена пара 2-мегапиксельных матриц, которые будут отвечать за макрорежим и получение эффекта боке. Четвёртым компонентом Quad-системы станет 5-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль.

Стоимость Samsung Galaxy A23 4G ожидается на уровне 200-250 долларов, как и в случае с моделью минувшего года выпуска. Напомним, что Samsung Galaxy A22 4G оборудован 12-нанометровым процессором Helio G80 с частотой до 2 ГГц, Super AMOLED панелью формата HD+ с частотой развёртки 90 Гц, 13-мегапиксельной фронталкой и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной быстрой зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП, и она тоже имеет систему оптической стабилизации.

Что касается Samsung Galaxy A22 5G, он оснащается чипсетом Dimensity 700, 90-герцевым TFT-дисплеем FHD+ и 8-МП фронтальным модулем. Основная камера имеет три ключевых отличия. Во-первых, она не досчиталась оптической стабилизации. Во-вторых, разрешение ультра-широкоугольного модуля снижено до 5 МП. В-третьих, сенсор для макросъёмки отсутствует. Оценили смартфон примерно в 300 долларов. Ёмкость аккумулятор и мощность быстрой зарядки не изменились в сравнении с 4G-версией – 5000 мА*ч и 15 Вт соответственно.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Прошлогодние модели вышли на рынок с предустановленной прошивкой One UI Core 3.1. Это упрощённая версия оболочки One UI 3.1. Ожидается, что для Samsung Galaxy A23 4G / 5G будет разработано программное обеспечение One UI Core 4.0, и оно тоже будет построено на базе операционной системы Android 11.