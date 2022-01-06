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Складной флагман Honor Magic V на Snapdragon 8 Gen1 с тремя 50-МП камерами будет стоить от $2 200
Смартфон представят 10 января.
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Китайская компания Honor через несколько дней представит свой дебютный и первый в мире складной смартфон, который будет работать на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Он же станет самой дорогой новинкой 2022 года и будет оставаться такой ещё много месяцев. А называется модель Honor Magic V.

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Флагман получит два дисплея, как и все остальные смартфоны в форм-факторе книжки. Разрешение не уточняется, но известно, что оба будут поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц. Диагональ главного сгибаемого дисплея составит 8 дюймов, а дополнительного – 6,5 дюйма.

Как мы написали в первом абзаце, Honor Magic V получит 4-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1. Мобильный процессор будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации объём внутреннего хранилища составит 256 ГБ или 512 ГБ без возможности расширения картами памяти microSD.

Одной из фишек грядущей новинки станет тройная основная камера. В её состав войдут широкоугольный и ультра-широкоугольный модули наряду с телеобъективом. Разрешение каждого составит 50 МП. Один из сенсоров точно будет Sony IMX766, который используется во флагманах, выполненных в более традиционном форм-факторе.

Ещё одна особенность Honor Magic V – фронтальная камера. Точнее, фронтальные камеры. Их будет две, и обе 42-мегапиксельного разрешения. Также отметим аккумулятор ёмкостью 4750 мА*ч, что довольно много для подобных устройств, и программное обеспечение Magic UI 6.0 на базе операционной системы Android 12.

Стоимость смартфона в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ составит 2 200 долларов, а за вариант с накопителем вместимостью 512 ГБ придётся заплатить уже 2 350 долларов. Это дорого.

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Презентация Honor Magic V состоится 10 января 2022 года, что китайская компания подтвердила официально. Стандартное издание будет доступно в сером и чёрном цветовых решениях со стеклянной крышкой. Но производитель готовит к анонсу специальное издание в коричневом цвете Flaming Brown с кожаной тыльной панелью.

#honor
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