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Xbox One S сильно подешевел – 1 ТБ, 5 игр серии Gears of War, подписки Xbox Live Gold и Game Pass по самой низкой цене на рынке

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Компания Microsoft несколько лет назад представила игровую консоль Xbox One S. В России приставка поступила в продажу 28 октября 2016 года. На тот момент версия с жёстким диском вместимостью 500 ГБ была оценена в 26 990 рублей. Почти за четыре года стоимость консоли заметно упала. Сейчас на 10 000 рублей дешевле можно приобрести версию на 1 ТБ с пятью играми в комплекте и дополнительными подписками.

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В русском Tmall на AliExpress цена Xbox One S на 1 ТБ составляет 17 999 рублей, а с промокодом GIANT1500 игровая приставка обойдётся на 1500 рублей, т.е. в 16 499 рублей. В комплект входит пять игр серии Gears of War. Это Gears of War 2,3,4, Gears of War Ultimate Edition и Gears 5.

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Что касается подписок, это Xbox Live Gold для мультиплеера и Games Pass для доступна к широкой библиотеке игр. В других магазинах такой комплект обойдётся минимум в 21 000 рублей, а стоимость самой консоли без дополнительного комплекта составляет от 18 000 рублей.

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Напомним, что Xbox One S предлагается в белой расцветке корпуса. Консоль имеет HDMI, три порта USB Type-A, оптический порт, Wi-Fi и Ethernet LAN. Приставка оснащена видеокартой AMD, 8-ядерным процессором с частотой 1750 МГц и 8 ГБ оперативной памяти. В комплекте вы также найдёте все необходимые кабели, гарантийный лист (1 год) и геймпад.

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