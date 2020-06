Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издание Hardware Times сравнило три процессора компании AMD семейства Matisse в 11 играх. Для тестов были взяты CPU Ryzen 5 3600X Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X, рекомендованная цена которых составила соответственно 249 долларов, 329 долларов и 499 долларов.

Тестовый стенд включает материнскую плату ASRock X570 Taichi, 16 ГБ ОЗУ и ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Все тесты проводились при максимальных настройках графики с разрешением 1920 х 1080 точек.

В среднем в Assassin’s Creed R5 3600X выдаёт 95 FPS, R7 3700X стал лидером с показателем 100 FPS, а R9 3900X оказалась вторым, уступив ему 2 FPS. В Ashe of the Singularity: Escalation Ryzen 9 3900X и Ryzen 5 3600X набрали по 80 FPS в среднем, а Ryzen 7 3700X – 81 FPS. В Borderlands 3 все три настольных процессора продемонстрировали идентичные показатели – 87 FPS.

В Deus Ex лидерами стали два более доступных чипа, выдав по 99 FPS, а модель Ryzen 9 3900X уступила им лишь 1 FPS. Своё она взяла в Hitman 2 – 116 FPS против 114 FPS у R7 3700X и 113 FPS у R5 3600X. В Metro Exodus 499-долларовая платформа тоже выиграла – 75 FPS против 74 FPS у двух других CPU.

Самый высокий результат она показала и в Shadow of the Tomb Raider– 129 FPS. В активе Ryzen 5 3600X – 126 FPS, а система с Ryzen 7 3700X выдала только 122 FPS. Идентичную ситуацию можно наблюдать в Tom Clancy's The Division 2.

Результат R9 3900X в Strange Brigade составил в среднем 194 FPS. Ryzen 7 3700X выдал на 1 FPS меньше, а Ryzen 5 3600X – ещё на 5 FPS меньше. Наконец, в Far Cry 5 лидером стал AMD R7 3700X с 132 FPS. 10 FPS и 7 FPS ему уступили соответственно Ryzen 5 3600X и Ryzen 9 3900X.

Как видим, лучшим за свои деньги вариантом для геймерского ПК выглядит Ryzen 5 3600X. Он предлагает производительность на уровне Ryzen 9 3900X, но стоит вдвое дешевле. Смотреть в сторону R9 3900X и R7 3700X нужно тем пользователям, задачи которых не ограничивают играми.

Напомним, что все три процессора выполнены по 7-нанометровой технологии, поддерживают PCI Express 4.0 и предназначены для разъёма Socket AM4. Ryzen 5 3600X – 6-ядерная 12-поточная модель с частотой от 3,87 ГГц до 4,4 ГГц, 35 МБ кэш-памяти L3 и TDP 95 Вт.

Ryzen 7 3700X получил 8 ядер и 16 потоков. Частота составляет от 3,6 ГГц до 4,4 ГГц. Кэш-памяти третьего уровня предусмотрено 36 МБ, а величина отвода тепловой мощности равна. В Ryzen 9 3900X применяется 12 ядер с частотой 3,8-4,6 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока. Объём кэш-памяти L3 составляет 70 МБ, а тепловыделение – 105 Вт.