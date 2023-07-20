В американском интернет магазине его заметили с ценой около 330 долларов.

Вариант Arc A770 Phantom Gaming OC на 8 ГБ. Источник: ASRock

Компания ASRock, один из партнёров Intel по выпуску видеокарт линейки Arc Alchemist, без каких-либо объявлений выпустила свою версию видеокарты A770 на 16 ГБ в исполнении Phantom Gaming OC, сообщает VideoCardz, 8-гиговая версия появилась в октябре прошлого года. Новинку заметили на зарубежных торговых площадках, так в американском интернет-магазине Newegg карта доступна по цене 330 долларов США, около 30000 рублей по курсу на момент написания. На сайте компании модель пока не появилась, на сайте интернет-магазина указано, что частота графического процессора модели составляет 2,2 ГГц (на 100 МГц выше эталонной), но нет информации о скорости памяти, которая на эталонных 16-гиговых A770 выше, чем у других моделей и составляет 17,5 Гбит/с.

Изначально 16 ГБ видеопамяти были доступны только на эталонных моделях Arc A770 Limited Edition от Intel, но со временем к выпуску подключились и другие производители, в частности, версии на 16 ГБ подготовили Gunnir и Acer.

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Что касается варианта ASRock Arc A770 16GB Phantom Gaming OC, это довольно крупная видеокарта с трёхвентиляторной системой охлаждения, занимающая примерно 2,8 слота расширения. Такой крупный радиатор здесь используется неспроста, пиковое энергопотребление достигает 225 Вт, для дополнительного питания реализовано два 8-контактных разъёма.