Профессиональная видеокарта очень эффективна, не шумит, греется в пределах допустимого, но стоит как RTX 4080, даже дороже.

В марте NVIDIA представила RTX 4000 SFF Ada — самую маленькую профессиональную видеокарту из нового семейства Ada Lovelace. В основе видеокарты графический процессор AD104, его же разновидности используются в RTX 4070 и 4070 Ti, характеристики везде разные. Если в AD104-250 для RTX 4070 активны 5888 CUDA ядер, то в AD104-400 для 4070 Ti уже 7680, вариант для RTX 4000 SFF Ada расположился посередине — 6144 CUDA. Количество других функциональных блоков тоже отличается, а ещё тепловой пакет для видеокарты столь малого форм-фактора пришлось снизить до 70 Вт, из-за этого о конкуренции с RTX 4070 речи не идёт, вычислительная производительность на уровне RTX 3070 прошлого поколения. Но RTX 3070 снова проигрывает в объёме видеопамяти, RTX 4000 SFF Ada предлагает 20 ГБ, но с меньшей пропускной способностью: 280 ГБ/с против 448 ГБ/с. В играх RTX 3070 уже уступила RTX A4000 из-за меньшего объёма памяти, удастся ли устоять перед новым SFF вариантом поколения Ada? Это выяснил автор японского ресурса jisakuhibi, передаёт Wccftech.



Источник: Сравнение RTX 3070 и полноразмерной RTX A4000 прошлого поколения.Источник: Hardware Unboxed, YouTube

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В обширном обзоре jisakuhibi можно узнать много интересного о NVIDIA RTX 4000 SFF Ada и оценить её игровую производительность в сравнении с целым набором видеокарт Ampere, от RTX 3050 до RTX 3070, а также родственником по линии графического процессора RTX 4070. Тестирование проводилось в 15 играх и в трёх разрешениях на системе с Intel Core i9 13900K. Но расстановка сил была видна уже в тестах 3DMark, где RTX 4000 SFF Ada расположилась аккурат между RTX 3060 и 3060 Ti.

Аналогичная картина наблюдалась и в играх, итоговая расстановка видна по средним результатам тестирования, где RTX 3060 Ti на 10…13% быстрее RTX 4000 SFF Ada, которая, в свою очередь, опережает RTX 3060 на 14…17%. Помог ли больший объём памяти? Отчасти. Разрешение 4K карты класса «60» не вытянули вообще, однако RTX 3070 справилась, показав на 33% большую производительность. Тем не менее, эффективность RTX 4000 SFF Ada лучше, чем у кого-либо в сравнении, в тестах 3DMark среднее энергопотребление карты составило 69 Вт, для RTX 3070 это 219 Вт, а для RTX 3060 Ti — около 200 Вт. Температуры и уровень шума тоже были в допустимых пределах, около 74°C и 35 дБ соответственно.

Хотя NVIDIA RTX 4000 SFF Ada не предназначена для игр, такие сравнения довольно интересны и позволяют понять, как могла бы измениться производительность той или иной модели при другой конфигурации памяти, графического процессора и TDP. Хотя графический процессор RTX 4000 SFF Ada имеет больше активных блоков, чем AD104-250, жёсткий лимит по энергопотреблению и более низкие частоты не позволяют даже приблизиться к RTX 4070, которая далеко впереди.

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