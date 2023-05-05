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GPD Win Max 2 на AMD Ryzen 7 7840U с Radeon 780M и LPDDR5X-7500 отлично показал себя в играх
В 3DMark догоняет дискретную NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q
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Источник: AMD и Wccftech

На неделе AMD представила серию APU с пониженным энергопотреблением Ryzen 7040U, на данный момент флагманской моделью в линейке является 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 7840U, который также включает в своём составе интегрированную графику Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3. Производительность данных решений находится на довольно высоком уровне, в ряде задач AMD поставила флагманский процессор выше Apple M2, при этом энергопотребление новинок варьируется в диапазоне 15…30 Вт. Новые Ryzen 7040U отлично подойдут не только для производительных и компактных ноутбуков, мини-ПК, но и для портативных игровых консолей. GPD WIN Max 2 — одна из новинок. Предварительная оценка этого гибрида портативной консоли и мини ноутбука появилась на YouTube канале ETA PRIME.

Источник: ETA PRIME, YouTube

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Кроме Ryzen 7 7840U в конфигурации GPD WIN Max 2 присутствует 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, что пойдёт на пользу интегрированной графике. В тесте 3DMark Fire Strike интегрированная графика набрала 8723 балла, а в более современном Time Spy — 3075 баллов. Судя по рейтингу 3D Mark от UL Benchmarks, Radeon 780M вплотную приближается к NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, оценка которой составляет 3163 балла, но стоит отметить, что TDP только этой видеокарты 35 Вт, а всего нового APU AMD — максимум 30 Вт. Кажется вполне вероятным, что разгон позволит опередить GTX 1650 Max-Q и приблизиться к более мощной модификации этой модели с TDP уже 50 Вт — её оценка 3444 балла.


 Что касается игр, нативное разрешение 10,1-дюймового экрана портативного устройства составляет 2560×1600 пикселей не использовалось рецензентом, игры в основном тестировались на низких настройках при разрешениях 1200p и 800p. Несмотря на ограничения энергопотребления в 15 или 25 Вт, Radeon 780M вкупе с LPDDR5X-7500 справилась со всеми играми. При установке 25 Вт в Forza Horizon 5 (1200p, высокие настройки) среднее количество кадров в секунду (к/с) было равно 94, а в Red Dead Redemption 2 (1200p, низкие) — 65 к/с. В The Last of Us Part I (800p, низкие) устройство показало себя отлично, 73 к/с в среднем, в Cyberpunk 2077 (1200p, низкие) 65 к/с.

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В видео ETA PRIME можно увидеть тесты ещё большего количества игр вместе с производительностью при ограничении 15 Вт, в дальнейшем блогер планирует протестировать устройство с дискретной графикой, подключённой через порт OCuLink — да, даже такое здесь есть, а ещё есть более быстрый USB4, который тоже позволит подключить внешнюю видеокарту.

Источники
ETA PRIME, YouTube
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#amd #игры #amd ryzen #портативные консоли #gpd #amd ryzen 7040u
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