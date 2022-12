Intel удалось значительно поднять производительность видеокарт.

Видеокарты Intel Arc серии A получили большой прирост производительности с новым драйвером, компания начала реализацию гибридной поддержки графического API DirectX 9, которая объединяет нативную реализацию и слой совместимости. Что касается последнего, в новом драйвере заметили применение DXVK. Результаты лабораторных тестов Intel показали прирост до 80% по среднему количеству кадров (к/с) в CS GO. Теперь начали появляться и сторонние сравнения, YouTube блогер RandomGaminginHD протестировал Arc A750 с новым драйвером на системе с процессором Core i5-12400F.

реклама

Первой игрой в тесте стала CS GO, блогер продемонстрировал огромный прирост производительности, гораздо больше 80%, заявленных Intel. По среднему количеству к/с прирост составил 142%, по редким событиям — около 170%. В очень редких событиях вообще сравнивать нечего, раньше частота кадров падала до 8 к/с, теперь же минимальное значение 154 к/с.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Блогер также протестировал ряд новых и старых игр, проектов с DirectX 9 больше не было, но была GTA V и God of War — игры используют DirectX 11. В данном случае тоже был заметен ощутимый прирост производительности, скорее всего, он обусловлен применением DXVK. В GTA V прирост 20% по средней кадровой частоте, 17% и 29% в редких и очень редких событиях, в God of War огромный прирост по показателям 1% и 0,1% — 43% и 33% соответственно. В Call of Duty Modern Warfare 2 показатель 0,1% стал лучше на 52%. В Cyberpunk 2077 и RDR 2 практически ничего не поменялось, а Marvel’s Spider Man Remastered оказалась игрой, где производительность немного снизилась.