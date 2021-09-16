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Пользователи операционных систем Windows 10 и Windows Server, предпочитающие использовать не самые свежие сборки в надежде на большую стабильность, должны принять во внимание завершение поддержки всех выпусков версии 2004 в конце этого года, 14 декабря.

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Пользователям рекомендуется самостоятельно обновиться до новейшей версии 21H1. С другой стороны, можно подождать и выпуск обновления 21H2, которое должно появиться одновременно с выходом Windows 11 в начале следующего месяца или вскоре после него.

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Как отмечает Bleeping Computer, автоматический перевод пользователей на самую современную сборку компания начала еще в июне, обновляя потребительские устройства и неуправляемые бизнес-клиенты через центр обновления. Корпоративным пользователям, желающим максимально отсрочить обновление, рекомендуется воспользоваться групповой политикой в подразделе «Центр обновления Windows».

Следующей на очереди в списке завершения поддержки находится версия 20H2, ее обслуживание для большинства пользователей свернут в мае 2022 года. Корпоративные версии продержатся до мая 2023.