Такая ненавистная пользователями функция появилась в Windows в качестве необязательного обновления, но это только пока

Компания Microsoft начала распространять среди пользователей Windows 11 дополнительное обновление KB5036980, которое фактически превращает операционную систему в рекламное ПО. Обновление добавляет в меню «Пуск» Windows 11 отображение рекламы в разделе «Рекомендуемые», предлагающую различные приложения и игры, которые можно загрузить из Microsoft Store, подписаться на Copilot Pro и другое. Хотя в настоящее время обновление является необязательным, содержащиеся в нем изменения будут включены в обновление «Patch Tuesday» в следующем месяце.

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Это не первый раз, когда Microsoft пытается внедрить рекламное программное обеспечение. OEM-версии Windows 11 могут быть настроены производителями ПК для предварительной установки ПО или предложений, предлагая пользователям приобрести приложения или услуги в меню «Пуск» или «Приложения». Обычно пользователи удаляют предустановленное нежелательное ПО и отклоняют предлагаемые рекомендации. Сегодняшнее обновление отличается тем, что даже обычные версии Windows начинают получать рекламу. К счастью, от этой рекламы можно избавиться и отключить. Для этого необходимо перейти в «Настройки» > «Персонализация» > «Пуск» и снять флажок с переключателя «Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и т. д.».