Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

источник изображения: YouTube канал Toni Dorotic

реклама

Художник и 3D-моделист Тони Доротик (Toni Dorotic) опубликовал ремастер одной из локаций Diablo II. Верфи Кураста (Kurast Docks) обрели новую жизнь в Unreal Engine 4, автор с нуля воссоздал все модели и текстуры, кроме воды, которая была взята из библиотеки Epic Games. Художник уделил много времени воссозданию деталей и надеется, что фанаты одной из лучших франшиз Blizzard оценят его работу по достоинству.

Тони большой поклонник франшизы Diablo, за работу он взялся после поступления в институт игрового дизайна Vertex:

реклама «Моя цель состояла в том, чтобы повысить уровень своих навыков, создать хорошее портфолио и начать искать работу в отрасли. Это был мой первый проект создания игрового окружения, и я рад наконец опубликовать его».





реклама

3ds Max;

Unreal Engine;

Substance Painter;

Substance Designer;

ZBrush;

SpeedTree;

Photoshop.

Официальная страница Тони на портале Artstation содержит множество снимков его проекта, моделей и некоторые подробности о воссоздании верфей Кураста на движке Unreal Engine 4. Для работы автор использовал:

Автор также отметил, что хотел бы воссоздать уровень полностью, но это большая работа к которой он вернется, возможно, в будущем. Кто знает, может быть мы когда-то увидим полноценный ремастер первых игр серии Diablo на новом графическом движке.