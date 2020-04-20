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Верфи Кураста из Diablo II обрели новую жизнь на движке Unreal Engine 4

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источник изображения: YouTube канал Toni Dorotic

 

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Художник и 3D-моделист Тони Доротик (Toni Dorotic) опубликовал ремастер одной из локаций Diablo II. Верфи Кураста (Kurast Docks) обрели новую жизнь в Unreal Engine 4, автор с нуля воссоздал все модели и текстуры, кроме воды, которая была взята из библиотеки Epic Games. Художник уделил много времени воссозданию деталей и надеется, что фанаты одной из лучших франшиз Blizzard оценят его работу по достоинству.

Тони большой поклонник франшизы Diablo, за работу он взялся после поступления в институт игрового дизайна Vertex:

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«Моя цель состояла в том, чтобы повысить уровень своих навыков, создать хорошее портфолио и начать искать работу в отрасли. Это был мой первый проект создания игрового окружения, и я рад наконец опубликовать его».


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Официальная страница Тони на портале Artstation содержит множество снимков его проекта, моделей и некоторые подробности о воссоздании верфей Кураста на движке Unreal Engine 4. Для работы автор использовал:

  • 3ds Max;
  • Unreal Engine;
  • Substance Painter;
  • Substance Designer;
  • ZBrush;
  • SpeedTree;
  • Photoshop.

Автор также отметил, что хотел бы воссоздать уровень полностью, но это большая работа к которой он вернется, возможно, в будущем. Кто знает, может быть мы когда-то увидим полноценный ремастер первых игр серии Diablo на новом графическом движке.

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