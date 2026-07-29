В розничной продаже видеокарта не появится.

Компания AMD подтвердила выпуск урезанной версии видеокарты Radeon RX 9050 с объёмом видеопамяти 4 ГБ, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на официальную информацию, которую получил редактор ресурса Wccftech Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba). В свободной продаже эта версия не появится, она разработана AMD для партнёров-производителей готовых систем. На момент презентации розничные продажи версии RX 9050 4 ГБ не рассматриваются компанией даже в планах.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

На момент написания известно только об одной компании, которая предлагает фирменные готовые компьютеры с видеокартами RX 9050 4 ГБ — это американская CyberPowerPC. В компьютере Gamer Master GMA6600BST эта видеокарта соседствует с процессором AMD Ryzen 5 5500, оперативной памятью DDR4 общим объёмом 8 ГБ и твердотельным накопителем объёмом 500 ГБ. Для справки, цена такого ПК в США составляет 889,99 $.

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Официальные спецификации RX 9050 4 ГБ не опубликованы, по предположениям, шина памяти в этой версии видеокарты может быть урезана до 64 бит. Оригинальная версия RX 9050 оснащается видеопамятью объёмом 8 ГБ с шиной 128 бит, в числе других характеристик 16 вычислительных блоков RDNA 4. Ранее стало известно, что свои версии RX 9050 8 ГБ готовят компании ASRock и SAPPHIRE. По предварительной информации, первоначально видеокарта станет доступна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии и Латинской Америке, ориентировочная цена в долларах США составляет 279 $.