Скорость чтения достигает 28400 МБ/с.

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства первых твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 6.0, сообщает TechPowerUp. Модель PM1763 предназначена для серверных систем в сегментах искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений. Повышение скоростных характеристик накопителей является одной из ключевых задач в условиях быстрого роста объёмов данных, которые используются для обучения ИИ или которые передаются ИИ для анализа.

Источник изображения: Samsung Electronics

Накопитель PM1763 успешно прошёл проверку для применения в платформах ИИ следующего поколения, отметил Чансок Чой (Jangseok Choi), вице-президент и руководитель отдела планирования памяти в Samsung Electronics. Специалист назвал PM1763 «ключевым решением, которое позволит клиентам эффективно масштабировать объём памяти и оптимизировать работу ИИ по мере того как модели искусственного интеллекта продолжают расти в размерах и становиться сложнее».

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В основе PM1763 фирменные флэш-память V-NAND 9-го поколения и новый 4-нм контроллер. Накопители выпускаются в вариантах объёмом 4, 8 и 16 ТБ. Максимальные скорости модели на 16 ТБ достигают 28400 МБ/с на последовательных операциях чтения и 21900 МБ/с на последовательных операциях записи — это более чем в два раза быстрее предшественника PM1753. Энергоэффективность более чем в 1,8 раз выше.

Накопители PM1763 оптимизированы для жидкостного охлаждения, которое позволит длительно поддерживать пиковую производительность под интенсивной нагрузкой. А для защиты данных внедрена поддержка ряда алгоритмов постквантовой криптографии.