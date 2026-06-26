Корпус также отличается компоновкой для улучшения вентиляции.

COUGAR выпускает новый компьютерный корпус формата Mid Tower, сообщает Vortez, модель под названием DUOAIR RGB отличается компоновкой для улучшения вентиляции и комплектуется двумя сменными фронтальными панелями.

Источник изображения: COUGAR (и далее)

Одной из ключевых особенностей корпуса COUGAR DUOAIR RGB является возможность выбрать одну из двух фронтальных панелей: стеклянную для красоты или сетчатую для вентиляции, — обе входят в комплект. Другая ключевая особенность — расположение блока питания спереди. Это позволило освободить пространство в секции под видеокартой и использовать её для забора и подачи свежего воздуха к видеокарте с помощью двух 120-мм вентиляторов. Нижняя боковая часть корпуса сетчатая, для потока воздуха сделано дополнительное продольное отверстие.

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Корпус также комплектуется набором из пяти вентиляторов. Спереди установлены два 140-мм вентилятора COUGAR ZPX ARGB PWM с кольцевой подсветкой корпуса, сзади — один 120-мм вентилятор из этой же серии. Ещё два 120-мм реверсивных вентилятора ZPB 120 PWM установлены в верхней части нижнего отсека и беспрепятственно подают свежий воздух к видеокарте. Сверху в корпус можно дополнительно установить два 140-мм или три 120-мм вентилятора, радиаторы систем жидкостного охлаждения типоразмера 240, 280 и 360 мм.

Корпус вмещает блоки питания длиной до 160 мм, процессорные кулеры высотой до 170 мм, видеокарты длиной до 410 мм и оснащается небольшим встроенным кронштейном для их поддержки. В нижнем отсеке можно установить два накопителя формата 3,5 или 2,5 дюйма, а на задней стенке панели для монтажа материнской платы — один SSD-накопитель формата 2,5 дюйма. Поддерживаются материнские платы формата ATX, mATX и mini-ITX, вырезов для обратного подключения кабелей питания нет.

В числе прочего: один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два USB 3.0 и аудиоразъём на фронтальной панели, сетчатые пылевые фильтры сверху и снизу, выдвижной нейлоновый пылевой фильтр спереди, ARGB-подсветка в нижней части фронтальной панели. Размеры корпуса 220 x 460 x 479 мм, доступны варианты в чёрном и белом цвете. Цены не уточняются.