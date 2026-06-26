Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
COUGAR выпускает компьютерный корпус DUOAIR RGB с двумя сменными фронтальными панелями
Корпус также отличается компоновкой для улучшения вентиляции.
реклама

COUGAR выпускает новый компьютерный корпус формата Mid Tower, сообщает Vortez, модель под названием DUOAIR RGB отличается компоновкой для улучшения вентиляции и комплектуется двумя сменными фронтальными панелями.

Источник изображения: COUGAR (и далее)

Одной из ключевых особенностей корпуса COUGAR DUOAIR RGB является возможность выбрать одну из двух фронтальных панелей: стеклянную для красоты или сетчатую для вентиляции, — обе входят в комплект. Другая ключевая особенность — расположение блока питания спереди. Это позволило освободить пространство в секции под видеокартой и использовать её для забора и подачи свежего воздуха к видеокарте с помощью двух 120-мм вентиляторов. Нижняя боковая часть корпуса сетчатая, для потока воздуха сделано дополнительное продольное отверстие.

реклама

Корпус также комплектуется набором из пяти вентиляторов. Спереди установлены два 140-мм вентилятора COUGAR ZPX ARGB PWM с кольцевой подсветкой корпуса, сзади — один 120-мм вентилятор из этой же серии. Ещё два 120-мм реверсивных вентилятора ZPB 120 PWM установлены в верхней части нижнего отсека и беспрепятственно подают свежий воздух к видеокарте. Сверху в корпус можно дополнительно установить два 140-мм или три 120-мм вентилятора, радиаторы систем жидкостного охлаждения типоразмера 240, 280 и 360 мм.

Корпус вмещает блоки питания длиной до 160 мм, процессорные кулеры высотой до 170 мм, видеокарты длиной до 410 мм и оснащается небольшим встроенным кронштейном для их поддержки. В нижнем отсеке можно установить два накопителя формата 3,5 или 2,5 дюйма, а на задней стенке панели для монтажа материнской платы — один SSD-накопитель формата 2,5 дюйма. Поддерживаются материнские платы формата ATX, mATX и mini-ITX, вырезов для обратного подключения кабелей питания нет.

В числе прочего: один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два USB 3.0 и аудиоразъём на фронтальной панели, сетчатые пылевые фильтры сверху и снизу, выдвижной нейлоновый пылевой фильтр спереди, ARGB-подсветка в нижней части фронтальной панели. Размеры корпуса 220 x 460 x 479 мм, доступны варианты в чёрном и белом цвете. Цены не уточняются.

#корпуса для пк #cougar
Источник: vortez.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Alibaba подала иск к Минобороны США после включения в список компаний, связанных с армией Китая
Академик РАКЦ Маринин: Россия успеет создать космическую станцию РОС до вывода МКС из эксплуатации
Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
В Шереметьево с интервалом в 37 минут у двух SSJ-100 возникли неполадки с силовыми установками
Rockstar оценила базовое издание Grand Theft Auto VI в $80
Google впервые инвестирует в киностудию – компания вложит $75 млн в создание ИИ-технологий для кино
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
Учёные уточнили возраст древнейшего кратера на Земле — он образовался примерно 3 миллиарда лет назад
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
«КАМАЗ» и «Трансмастер» вывели на рынок новый полноприводный топливозаправщик на базе КАМАЗ-65959
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На китайском чёрном рынке цены на продукцию Nvidia выросли втрое из-за борьбы с контрабандой

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter