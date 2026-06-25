Компактная плата с PCI-Express 5.0 для видеокарты и двух M.2 SSD-накопителей.

Компания Colorful представила материнскую плату iGame B850I Mini OC V14 формата Mini-ITX с сокетом AMD AM5, которая эстетически сочетается с компактными видеокартами GeForce RTX 50, ранее выпущенными производителем в линейке iGame Mini, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Материнская плата оснащается подсистемой питания со схемой 9+2+1 и 60-амперными силовыми каскадами DrMOS. Для питания предусмотрен 24-контактный разъём ATX и 8-контактный EPS. На плате также располагаются два усиленных слота DIMM для установки оперативной памяти DDR5, усиленный слот PCI-Express 5.0 x16 для видеокарты, два разъёма с поддержкой PCI-Express 5.0 для M.2 SSD-накопителей. Один разъём M.2 располагается на лицевой стороне платы и оснащается массивным радиатором, другой разъём расположен на тыльной стороне платы. Для подключения SATA-накопителей предусмотрено 6 разъёмов со скоростью передачи данных до 6 гигабит в секунду.

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Материнская плата поддерживает подключение одного корпусного разъёма USB 3.2 Gen 2x2 и двух USB 3.2 Gen 1. На задней панели расположились один порт USB 3.2 Gen 2, два порта USB 3.2 Gen 1, четыре USB 2.0, видеовыходы HDMI и DisplayPort. Плата комплектуется адаптером беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 на базе чипа MediaTek MT7925, проводным интернет-адаптером на базе Realtek RTL8126-CG и встроенным аудио на базе Realtek ALC1200 HDA.

Цены и сроки начала продаж не уточняются.