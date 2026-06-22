Один из тайваньских производителей DRAM планирует наращивать объёмы выпуска DDR2.

Контрактные цены на оперативную память DDR2 вырастут на 55…60% во втором квартале 2026 года, сообщает TechPowerUp со ссылкой на прогнозы аналитиков компании TrendForce. Память DDR2 продолжит дорожать и в третьем квартале, контактные цены могут вырасти ещё на 35…40%.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Крупнейшие поставщики DRAM продолжают отдавать приоритет производству на передовых технологических узлах для удовлетворения растущего спроса в серверном сегменте, объёмы поставок DDR4 сократились. Дефицит памяти для потребительского рынка и стремительный рост контрактных цен вынуждают некоторых OEM- и ODM-производителей переходить на память DDR3 и даже DDR2, чтобы сдерживать рост стоимости систем и поддерживать поставки на стабильном уровне. Всё это повышает спрос на DRAM от тайваньских компаний Nanya, Winbond и ESMT.

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Компания Winbond постепенно сокращает производство DDR2 и перераспределяет мощности в сторону более рентабельных продуктов, таких как DDR3, DDR4 и LPDDR4. Ожидается, что этот переход ещё больше усложнит условия поставок DDR2. ESMT, напротив, наращивает производство DDR2. Компания сосредоточит ресурсы на этом сегменте для повышения прибыльности и компенсации дефицита предложения, возникшего в результате ухода Winbond с рынка DDR2, однако объёмы производства ESMT ограничены квотой на производство пластин на заводе PSMC.