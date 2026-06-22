Возможно, под этим наименованием скрываются ускорители на базе архитектуры Rubin.

Инженеры компании NVIDIA внедряют в Linux поддержку графических ускорителей под условным наименованием Blackwell-Next, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Phoronix.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Это кодовое имя появилось в патче драйвера NVGrace-GPU VFIO ядра Linux. Изменения добавляют возможность считывания данных CXL DVSEC, сохраняя базовый адресный регистр BAR0 актуального оборудования семейства Grace Blackwell.

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Патч является частью работ над подсистемой VFIO в ядре Linux 7.2 и внедряет изменения для проверки готовности памяти GPU после первоначального сканирования устройства или его сброса.

Драйвер NVGrace-GPU предназначен для серверных платформ с процессорами Grace, поэтому находка не является подтверждением подготовки каких-то новых потребительских видеокарт GeForce.

Компания NVIDIA анонсировала платформу Vera Rubin как следующее решение для серверного сегмента и искусственного интеллекта после Grace Blackwell. Как ожидается, архитектура Rubin и позже Feynman станут основой не только серверных, но и потребительских игровых графических ускорителей. В частности, NVIDIA уже анонсировала будущее обновление платформы RTX Spark с переходом на архитектуру Rubin.