Более дешёвая память с одним 32-битным подканалом.

Компания MSI объявила о масштабном выпуске UEFI BIOS с поддержкой оперативной памяти DDR5 HUDIMM для материнских плат с чипсетами Intel серий 800, 700 и 600. Это новый тип оперативной памяти DDR5 с одним 32-битным подканалом, разработанный в условиях дефицита и высоких цен на память.

Источник изображения: MSI

Оперативная память DDR5 HUDIMM позволяет производителям оптимизировать производство и снизить затраты, а значит и цены на такую память ниже, чем на стандартные модули DDR5 SODIMM с двумя 32-битными подканалами. Производительность DDR5 HUDIMM тоже ниже, но данный тип памяти нацелен на начальный сегмент, где покупателям важнее сэкономить и уложиться в бюджет при сборке нового ПК.

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Как отмечает MSI, новейшие UEFI BIOS гарантируют автоматическую инициализацию модулей DDR5 HUDIMM и стабильную работу системы, не требуя дополнительной настройки со стороны пользователя.