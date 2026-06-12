В GPU задействованы 4608 CUDA-ядер.

Похоже, компания NVIDIA планировала выпустить видеокарту GeForce RTX 2080 Ti SUPER 12 ГБ, но в итоге от этой идеи отказались. В Сети появились фотографии предполагаемого инженерного образца такой видеокарты, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом tendermeemay.

Источник изображения: tendermeemay, Reddit (отредактировано)

Инженерный образец построен на базе печатной платы PG151 и оснащается графическим процессором RTX 2080 Ti с большим количеством активных блоков. В GPU задействованы 4608 CUDA-ядер и контроллеры памяти для реализации 384-битной шины, к которой подключаются чипы памяти GDDR6 общим объёмом 12 ГБ. По всей видимости, прототип оснащается фирменной системой охлаждения от RTX 2080 SUPER с зеркальными деталями и чёрным бэкплейтом.

Источник изображения: tendermeemay, Reddit (отредактировано)

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Возможно, видеокарта разрабатывалась как более доступная альтернатива Titan RTX для потребительского рынка, однако разница между моделью класса «титан» и RTX 2080 Ti в играх оказалась не настолько значительной, чтобы оправдать выпуск дополнительной модели. Для справки, в RTX 2080 Ti используется 4352 CUDA-ядра и 11 ГБ видеопамяти GDDR6 на 352-битной шине, а в Titan RTX — 4608 CUDA-ядер и 24 ГБ видеопамяти на 384-битной шине. Т.е. предполагаемая RTX 2080 Ti SUPER является копией Titan RTX с вдвое уменьшенным объёмом видеопамяти.

Видеокарту удалось запустить после ручной модификации драйвера. Возможен ли запуск игр и бенчмарков, не уточняется.