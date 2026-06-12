Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Обнаружен предполагаемый прототип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti SUPER 12 ГБ
В GPU задействованы 4608 CUDA-ядер.
реклама

Похоже, компания NVIDIA планировала выпустить видеокарту GeForce RTX 2080 Ti SUPER 12 ГБ, но в итоге от этой идеи отказались. В Сети появились фотографии предполагаемого инженерного образца такой видеокарты, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом tendermeemay.

Источник изображения: tendermeemay, Reddit (отредактировано)

Инженерный образец построен на базе печатной платы PG151 и оснащается графическим процессором RTX 2080 Ti с большим количеством активных блоков. В GPU задействованы 4608 CUDA-ядер и контроллеры памяти для реализации 384-битной шины, к которой подключаются чипы памяти GDDR6 общим объёмом 12 ГБ. По всей видимости, прототип оснащается фирменной системой охлаждения от RTX 2080 SUPER с зеркальными деталями и чёрным бэкплейтом.

Источник изображения: tendermeemay, Reddit (отредактировано)

реклама

Возможно, видеокарта разрабатывалась как более доступная альтернатива Titan RTX для потребительского рынка, однако разница между моделью класса «титан» и RTX 2080 Ti в играх оказалась не настолько значительной, чтобы оправдать выпуск дополнительной модели. Для справки, в RTX 2080 Ti используется 4352 CUDA-ядра и 11 ГБ видеопамяти GDDR6 на 352-битной шине, а в Titan RTX — 4608 CUDA-ядер и 24 ГБ видеопамяти на 384-битной шине. Т.е. предполагаемая RTX 2080 Ti SUPER является копией Titan RTX с вдвое уменьшенным объёмом видеопамяти.

Видеокарту удалось запустить после ручной модификации драйвера. Возможен ли запуск игр и бенчмарков, не уточняется.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Philips представила линейку потолочных светильников Skylight, имитирующих естественный дневной свет
У чёрной дыры массой 1,7 миллиарда солнц зафиксировали поток газа со скоростью 90 000 км/с
Китайский человекоподобный робот Z01 продемонстрировал движения тайчи на выставке KOMATEK 2026
Logitech представила складную мышь Mobi Fold
Пользователи поделились оригинальными решениями для предотвращения провисания видеокарт
Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
20th Century Studios показала первый трейлер клаустрофобного триллера «Падение кита»
Экс-пилот Airbus раскритиковал МС-21-310 за потерю дальности полёта после импортозамещения
Российское тюнинг-ателье RCI Service представило доработанную версию Lada Vesta Sedan
Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Roblox заработал в России без VPN
Thermalright представила двухбашенный кулер Phantom Spirit 140 с семью тепловыми трубками
Военная стратегия Conqueror’s Blade получит крупное бесплатное DLC по мотивам Трёх Королевств
Выдвинута радикально новая теория зарождения жизни на Земле
Первый самолёт без иллюминаторов готовится выйти на рынок к 2030 году с портфелем заказов на $5 млрд

Популярные статьи

«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Проект «Конец света» — субъективный обзор научно-фантастического фильма
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter