Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
GIGABYTE представила материнскую плату B840M FORCE WIFI6E с поддержкой X3D Turbo Mode
И D5 Bionic Corsa для повышения производительности подсистемы памяти.
реклама

Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату формата mATX с сокетом AMD AM5 и чипсетом B840, сообщает VideoCardz.com. Плата B840M FORCE WIFI6E с чёрно-оранжевой расцветкой поддерживает процессоры из серий Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000, комплектуется беспроводным адаптером Wi-Fi 6E и, судя по всему, предназначена для компьютеров массового сегмента, предлагая ряд расширенных возможностей.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Отмечается поддержка режима X3D Turbo Mode, который автоматически применяет набор оптимизаций для процессоров Ryzen X3D, а также технология D5 Bionic Corsa для повышения производительности подсистемы памяти. Плата оснащается двумя слотами DDR5 DIMM, максимальный суммарный объём оперативной памяти 128 ГБ, максимальная скорость при разгоне 8200 МТ/с. Подсистема питания процессора реализована по схеме 8+2+2.

реклама

Чипсет AMD B840 не поддерживает PCIe Gen5. Основной слот PCI-E на плате может работать в режиме PCIe 4.0 x16 с процессорами Ryzen 9000 и Ryzen 7000; PCIe 4.0 x8 с процессорами Phoenix 1; PCIe 4.0 x4 с процессорами Phoenix 2. Для M.2 SSD-накопителей предусмотрено два разъёма, один поддерживает режимы PCIe 4.0 x4 и x2, другой — PCIe 3.0 x2. Также плата оснащается четырьмя разъёмами для SATA-накопителей.

Цена и сроки начала продаж не уточняются.

#материнские платы #gigabyte #amd am5
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Philips представила линейку потолочных светильников Skylight, имитирующих естественный дневной свет
Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать руками
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Китайский человекоподобный робот Z01 продемонстрировал движения тайчи на выставке KOMATEK 2026
Logitech представила складную мышь Mobi Fold
Пользователи поделились оригинальными решениями для предотвращения провисания видеокарт
4-ГБ видеокарта AMD в Linux обеспечила заметно больший fps в Gothic 1 Remake на фоне Windows
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Эксперт Муртазин: рост цен на электронику в России может достичь 50% к концу года
У чёрной дыры массой 1,7 миллиарда солнц зафиксировали поток газа со скоростью 90 000 км/с
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
Roblox заработал в России без VPN
Счастливчик нашёл ПК бывшего главы AMD с автографом Лизы Су и других руководителей компании
Thermalright представила двухбашенный кулер Phantom Spirit 140 с семью тепловыми трубками
Ремейк «Готики» стартовал со второй строчки в недельном чарте продаж премиальных игр в Steam
20th Century Studios показала первый трейлер клаустрофобного триллера «Падение кита»

Популярные статьи

«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Эра сотрудников-агентов — как внедрить мультиагентные ИИ-системы в бизнес-процессы digital-агентства
Почему «Сны поездов» заслуживали «Оскара» за операторскую работу больше, чем «Грешники»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter