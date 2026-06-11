И D5 Bionic Corsa для повышения производительности подсистемы памяти.

Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату формата mATX с сокетом AMD AM5 и чипсетом B840, сообщает VideoCardz.com. Плата B840M FORCE WIFI6E с чёрно-оранжевой расцветкой поддерживает процессоры из серий Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000, комплектуется беспроводным адаптером Wi-Fi 6E и, судя по всему, предназначена для компьютеров массового сегмента, предлагая ряд расширенных возможностей.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Отмечается поддержка режима X3D Turbo Mode, который автоматически применяет набор оптимизаций для процессоров Ryzen X3D, а также технология D5 Bionic Corsa для повышения производительности подсистемы памяти. Плата оснащается двумя слотами DDR5 DIMM, максимальный суммарный объём оперативной памяти 128 ГБ, максимальная скорость при разгоне 8200 МТ/с. Подсистема питания процессора реализована по схеме 8+2+2.

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Чипсет AMD B840 не поддерживает PCIe Gen5. Основной слот PCI-E на плате может работать в режиме PCIe 4.0 x16 с процессорами Ryzen 9000 и Ryzen 7000; PCIe 4.0 x8 с процессорами Phoenix 1; PCIe 4.0 x4 с процессорами Phoenix 2. Для M.2 SSD-накопителей предусмотрено два разъёма, один поддерживает режимы PCIe 4.0 x4 и x2, другой — PCIe 3.0 x2. Также плата оснащается четырьмя разъёмами для SATA-накопителей.

Цена и сроки начала продаж не уточняются.