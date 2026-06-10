Немецкое издание ComputerBase опубликовало на своём YouTube-канале оригинальный тизер нового бенчмарка 3DMark с полной трассировкой лучей (трассировкой пути), который демонстрировался на выставке Computex 2026. Этот бенчмарк работает как в нативном разрешении 4K, так и с использованием различных технологий масштабирования и генерации кадров на основе ИИ от нескольких компаний, отмечает разработчик, компания UL Solutions.
Также публикация сопровождается несколькими официальными скриншотами, на обоих логотип компании Thermal Grizzly — это первый спонсор разработки нового бенчмарка. На момент написания не уточняется дата релиза, в компании UL Solutions планируют поделиться более подробной информацией в ближайшие месяцы.