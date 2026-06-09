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molexandr
NVIDIA выпустила внеплановое обновление драйверов GeForce Hotfix Display Driver 610.52
В списке много исправлений и улучшений.
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Компания NVIDIA выпустила внеплановое обновление драйверов GeForce Hotfix Display Driver 610.52 для операционных систем Windows 10 и Windows 11, сообщает VideoCardz.com. Этот выпуск не прошёл сертификацию WHQL и предназначен для срочного исправления ряда проблем, которые могут наблюдаться у некоторых пользователей после установки драйверов GeForce Game Ready 610.47 или более ранних версий.

Источник изображения: @hieu101193, Unsplash

В первую очередь хотфикс исправляет несколько проблем с дисплеями. Это проблема синхронизации кадров на видеокартах с графическими процессорами Ada Lovelace при включении G-SYNC на некоторых мониторах, а также проблема с передачей технических сведений EDID (Extended Display Identification Data) для автоматической настройки конфигурации дисплея, из-за чего некоторые мониторы могли определяться как NVIDIA NV-Failsafe.

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Далее внеплановое обновление исправляет недавно появившиеся проблемы с выходом некоторых мониторов из режима сна, улучшает стабильность при совместной работе вертикальной синхронизации V-SYNC и генерации кадров DLSS Frame Generation. Улучшена работа функции «Плавное движение» (Smooth Motion) — устранили дрожание и ореолы в некоторых играх, использующих DirectX 11, критические ошибки и вылеты. Улучшена стабильность World of Warcraft.

Внеплановое обновление не относится к стабильным выпускам GeForce Game Ready и рекомендуется к установке только тем пользователям, которые непосредственно столкнулись с описываемыми проблемами. В ином случае рекомендуется дождаться следующего стабильного выпуска.

#nvidia #видеокарты #драйверы
Источник: videocardz.com
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