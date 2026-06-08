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molexandr
Партнёры AMD ожидают выхода видеокарт RDNA 5 не ранее середины 2027 года
Это самый оптимистичный прогноз.
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Партнёры AMD ожидают появления видеокарт RDNA 5 не ранее 2027 года, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на журналистов нидерландского ресурса Tweakers, которые побеседовали с представителями нескольких компаний на прошедшей выставке Computex 2026. Так, представитель одной неназванной компании предположил, что видеокарты выпустят во втором-третьем квартале будущего года. Представитель другой компании был менее оптимистичен с прогнозом конец 2027 — начало 2028 года.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

На момент написания компания AMD официально не анонсировала видеокарты RDNA 5. Потребительская и профессиональная серии Radeon RX 9000 и Radeon AI PRO 9000 с графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 4 остаются актуальными решениями текущего поколения. В рамках выставки Computex 2026 объявили о начале международных продаж видеокарт Radeon RX 9070 GRE, которые первоначально были выпущены только в Китае.

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Инженеры AMD приступили к работе над реализацией ранней поддержки будущих видеокарт RDNA 5 в открытом программном обеспечении. В исходном коде набора LLVM были обнаружены первые записи для видеокарт семейства GFX13 (RDNA 5). Ожидается, что видеокарты RDNA 5 выйдут на новый уровень по возможностям трассировки лучей и искусственного интеллекта.

#amd #видеокарты #rdna 5
Источник: videocardz.com
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