Компания MSI продемонстрировала на выставке Computex 2026 видеокарту GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Benchlife.info. Эта видеокарта является одним из продуктов, разработанных к 40-летию компании MSI.
В юбилейном оформлении используется изображение дракона на фоне звёздного неба, логотип MSI 40th Anniversary и прочие тематические детали, например, надпись Έκδοση Δράκου, что в переводе с греческого означает «издание дракона». По информации Benchlife, при производстве деталей видеокарты используется процесс высокоточного травления металла и анодирование.
Ранее стало известно о ноутбуке Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic и материнской плате MEG X870E ACE MAX с этим же оформлением. Позже MSI подтвердила, что Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic — это лимитированный ноутбук с процессором Core Ultra 9 290HX Plus и мобильной видеокартой GeForce RTX 5090.
Точные характеристики модели GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC неизвестны, классическая SUPRIM SOC разогнана до 2745 МГц в режиме ускорения и настроена на работу с лимитом энергопотребления 360 Вт. Цена и сроки начала продаж юбилейной видеокарты тоже не уточняются.