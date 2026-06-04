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molexandr
Юбилейная линейка MSI пополнилась видеокартой GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC
Таким образом компания MSI отмечает своё сорокалетие.
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Компания MSI продемонстрировала на выставке Computex 2026 видеокарту GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Benchlife.info. Эта видеокарта является одним из продуктов, разработанных к 40-летию компании MSI.

Источник изображения: Benchlife.info (и далее)

В юбилейном оформлении используется изображение дракона на фоне звёздного неба, логотип MSI 40th Anniversary и прочие тематические детали, например, надпись Έκδοση Δράκου, что в переводе с греческого означает «издание дракона». По информации Benchlife, при производстве деталей видеокарты используется процесс высокоточного травления металла и анодирование.

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Ранее стало известно о ноутбуке Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic и материнской плате MEG X870E ACE MAX с этим же оформлением. Позже MSI подтвердила, что Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic — это лимитированный ноутбук с процессором Core Ultra 9 290HX Plus и мобильной видеокартой GeForce RTX 5090.

Точные характеристики модели GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC неизвестны, классическая SUPRIM SOC разогнана до 2745 МГц в режиме ускорения и настроена на работу с лимитом энергопотребления 360 Вт. Цена и сроки начала продаж юбилейной видеокарты тоже не уточняются.

#nvidia #видеокарты #msi
Источник: videocardz.com
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