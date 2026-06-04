Таким образом компания MSI отмечает своё сорокалетие.

Компания MSI продемонстрировала на выставке Computex 2026 видеокарту GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Benchlife.info. Эта видеокарта является одним из продуктов, разработанных к 40-летию компании MSI.

Источник изображения: Benchlife.info (и далее)

В юбилейном оформлении используется изображение дракона на фоне звёздного неба, логотип MSI 40th Anniversary и прочие тематические детали, например, надпись Έκδοση Δράκου, что в переводе с греческого означает «издание дракона». По информации Benchlife, при производстве деталей видеокарты используется процесс высокоточного травления металла и анодирование.

реклама

Ранее стало известно о ноутбуке Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic и материнской плате MEG X870E ACE MAX с этим же оформлением. Позже MSI подтвердила, что Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic — это лимитированный ноутбук с процессором Core Ultra 9 290HX Plus и мобильной видеокартой GeForce RTX 5090.

Точные характеристики модели GeForce RTX 5080 SUPRIM DRACO EPIC неизвестны, классическая SUPRIM SOC разогнана до 2745 МГц в режиме ускорения и настроена на работу с лимитом энергопотребления 360 Вт. Цена и сроки начала продаж юбилейной видеокарты тоже не уточняются.