Цветущая вишня, дьявольские силуэты или печатная плата.

Компания PowerColor представила на выставке Computex 2026 новое дизайнерское решение для своих видеокарт — бэкплейты с рисунками, светящимися в ультрафиолете. На стенде компании были выставлены прототипы обновлённых видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Red Devil, HellHound и Reaper, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp (отредактировано)

На задней панели одного из прототипов был нанесён рисунок цветущей вишни, модель Red Devil получила тематическое оформление с дьявольскими силуэтами и таинственными иероглифами. Последнее получило название Relics that Still Burn и произвело наибольшее впечатление на журналистов TechPowerUp благодаря тому, что сочетает УФ-окраску с гравировкой. Ещё один вариант для модели HellHound Spectral White — переливающийся рисунок печатной платы.

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На момент написания не уточняется, когда компания планирует выпустить видеокарты с новым дизайном.