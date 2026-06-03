Видеокарта получила обновлённый дизайн.

Компания ASRock продемонстрировала видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary на выставке Computex 2026. Видеокарта является частью юбилейной линейки в честь 10-летия бренда Taichi от ASRock. Фотографии, опубликованные ресурсом OC3D, подтверждают дизайн новой видеокарты, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: OC3D

Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами. В дизайне видеокарты используются элементы чёрного и белого цвета, а также серебристые и золотистые детали. На вентиляторах присутствует логотип Taichi и надпись 10th Anniversary, что соответствует дизайну юбилейной материнской платы, представленной на том же стенде.

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По данным OC3D, тактовая частота видеокарты в режиме Boost составляет 3100 МГц. Это соответствует спецификациям ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC, для которой также указаны игровая тактовая частота 2570 МГц, 16 ГБ памяти GDDR6, 256-битная шина памяти и скорость памяти 20 Гбит/с. Видеокарта оснащается одним разъёмом дополнительного питания 12V-2x6.

Компания ASRock пока не опубликовала информацию о ценах и розничной доступности.