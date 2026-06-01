Компания NVIDIA активно сотрудничает со всеми ведущими разработчиками античитерских программ, чтобы гарантировать бесперебойную работу подобного программного обеспечения на своей новой платформе RTX Spark, сообщает PC Gamer.

Список игр, над которыми работают в рамках сотрудничества, включает Fortnite, VALORANT, League of Legends и PUBG, а список античит систем — Easy Anti-Cheat, BattlEye и Denuvo. Подчёркивается, что это далеко не полный перечень, а лишь наиболее известные наименования в качестве примера.

Представители NVIDIA также подтвердили журналистами издания PC Gamer, что в рамках сотрудничества с разработчиками игр ведётся оптимизация ряда игровых проектов для платформы RTX Prism, включая разработку полностью нативных версий для RTX Spark и Windows на Arm.

NVIDIA RTX Spark — это новая платформа с чипом Grace Blackwell для потребительских ПК под управлением Windows. Во флагманской конфигурации чип объединяет 20-ядерный Arm-процессор и интегрированную графику, которая в некоторых играх может догонять дискретную GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Первые ноутбуки и мини-ПК на базе RTX Spark появятся в продаже осенью 2026 года.