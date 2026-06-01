Компания представила обновлённую дорожную карту.

Компания NVIDIA подтвердила, что платформы RTX Spark и DGX Station для потребительских ПК и рабочих станций под управлением Windows не являются продуктом одного поколения. Актуальная дорожная карта является частью долгосрочной стратегии, связанной с развитием экосистемы Windows AI PC, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: NVIDIA, отредактировано VideoCardz.com

Как сообщалось ранее, первое поколение RTX Spark и DGX Station основывается на архитектуре Grace Blackwell, первые ноутбуки, компьютеры и рабочие станции планируют выпустить осенью 2026 года. Платформа RTX Spark использует оптимизированный вариант суперчипа GB10 Grace Blackwell с поддержкой памяти LPDDR5X, в то время как DGX Station основана на оборудовании серверного класса Blackwell Ultra с поддержкой памяти HBM3e и сетевыми адаптерами ConnectX-8 800G.

реклама

Далее в планы NVIDIA входит выпуск следующих поколений этих платформ. Так, RTX Spark на базе архитектуры Vera Rubin с поддержкой памяти LPDDR6 и DGX Station с поддержкой HBM4 и сетевыми адаптерами CX9 1600G запланированы на 2027-2028 год. К 2029-2030 году компания NVIDIA планирует следующее обновление на базе архитектуры Rosa Feynman с памятью HBM нового поколения и сетевыми адаптерами CX10. Наименование Rosa Feynman фигурирует в публичной презентации впервые.

Платформа DGX Station for Windows основана на базе GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip с 72-ядерным Arm-процессором Grace, парой GPU и общим объёмом когерентной памяти 748 ГБ. Платформа предназначена для ресурсоёмких рабочих процессов с применением ИИ, агентного ИИ, обучения и тонкой настройки ИИ-моделей, работы с данными.