Полноценный чип с Arm-процессором и интегрированной графикой Blackwell.

Компания NVIDIA официально анонсировала платформу RTX Spark для потребительских компьютеров под управлением Windows. Платформа построена на базе суперчипа GB10 Grace Blackwell. Теперь NVIDIA предлагает полноценные SoC (System-on-a-Chip) для потребительского рынка, не только видеокарты, пишет VideoCardz.com.

Анонс был сделан совместно с компанией Microsoft. Платформа RTX Spark разрабатывалась для агентного ИИ, создания контента и игр. Платформа станет основой новых компактных ноутбуков и настольных компьютеров, которые появятся в продаже с осени 2026 года.

В чип RTX Spark интегрировано графическое ядро на базе архитектуры Blackwell. В числе прочего графика содержит 6144 ядер CUDA и тензорные ядра 5-го поколения с аппаратной поддержкой вычислений в формате FP4 — NVIDIA заявляет о пиковой теоретической вычислительной производительности 1 петафлопс. Графический процессор Blackwell соединяется с 20-ядерным центральным процессором Grace посредством межсоединения NVLink-C2C. Это решение разрабатывалось совместно с компанией MediaTek.

Флагманская конфигурация RTX Spark поддерживает 128 ГБ унифицированной оперативной памяти LPDDR5X, а пропускная способность интерфейса NVLink-C2C достигает 600 гигабайт в секунду, что в пять раз превышает возможности PCIe Gen5. По сути, это аналог GB10 для DGX Spark, оптимизированный для другого рынка. В то время как платформа DGX Spark ориентирована на системы для разработчиков в сфере ИИ, RTX Spark — основа для широкого ассортимента многофункциональных компьютеров под управлением Windows.

По данным NVIDIA, системам на базе RTX Spark под силу локально запускать большие языковые модели с количеством параметром 120 млрд. и контекстным окном до 1 млн. токенов. Кроме этого, возможности флагманской конфигурации должны позволять рендерить трёхмерные сцены объёмом 90 ГБ, редактировать видео в разрешении 12K (YUV 4:2:2) и генерировать видео в разрешении 4K.

Платформа NVIDIA RTX Spark предназначена и для игр. Заявлена поддержка трассировки лучей, технологий DLSS, Reflex и G-SYNC. На одном из слайдов говорится о частоте кадров более 100 FPS при разрешении 1440p. В зависимости от игры, графическая производительность флагманской конфигурации может достигать уровня дискретной видеокарты GeForce RTX 5070 для ноутбуков.

Процессор RTX Spark построен на базе архитектуры Arm. Приложения, которые существуют только в версиях для x86-процессоров, придётся запускать через эмулятор Microsoft Prism. В этом направлении ведётся активная работа. Во-первых, эмулятор продолжает совершенствоваться, чтобы запуск приложений не вызывал сложностей или проблем. Во-вторых, разработчики приложений приняли Arm-платформы, как полноценную альтернативу существующим x86-системам и оптимизируют своё ПО как в целом для этой архитектуры, так и для отдельных платформ в частности.

Во время презентации подтвердили, что Adobe доработает Photoshop и Premiere для RTX Spark. Отмечена нативная поддержка Arm-процессоров такими приложениями как Blender, DaVinci Resolve, Maxon Cinema4D, Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase, Bitwig Studio и Affinity от Canva.

Также NVIDIA и Microsoft совместно разрабатывают для Windows стандартную встроенную платформу для запуска ИИ-агентов. На текущем этапе NVIDIA называет эту среду OpenShell. Стандартное решение должно быть интегрировано с подсистемами безопасности и контейнеризации Windows, предоставлять пользователям широкие возможности для контроля агентов.

Первые ноутбуки, созданные на базе NVIDIA RTX Spark, будут оснащаться 14- и 16-дюймовыми экранами, некоторые из моделей оснастят дисплеями Tandem OLED с поддержкой G-SYNC. Типовые устройства получат корпус толщиной около 14 мм и будут весить около 1,3…1,4 кг.

В числе первых партнёров производителей ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft и MSI, чуть позже к ним присоединятся Acer и GIGABYTE. Предварительный список моделей уже включает более 30 наименований ноутбуков и более 10 настольных ПК. Подтверждены следующие устройства: ASUS ProArt P14 и P16, Dell XPS 16, HP OmniBook X14 и Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N, Microsoft Surface Laptop Ultra и MSI Prestige N16 Flip AI.

Большинство первых систем нацелены на премиальный сегмент, однако в перспективе ассортимент расширят более доступными устройствами с урезанными и более дешёвыми чипами RTX Spark, объёмом оперативной памяти от 16 ГБ. Неофициальный список таких конфигураций появился накануне.

Одна из технических особенностей RTX Spark — отсутствие поддержки дискретной графики. Также нет информации о поддержке Linux и возможности применения в игровых КПК. Больше подробностей обещают опубликовать ближе к моменту выпуска.