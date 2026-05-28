molexandr
ZOTAC готовит видеокарту GeForce RTX 5080 20th Anniversary с водоблоком и другие юбилейные продукты
Компания отмечает 20 лет и привезёт на выставку Computex полный ассортимент своей продукции.
Компания ZOTAC Technology празднует в этом году 20-летие и планирует представить на предстоящей выставке Computex 2026 полный спектр вычислительных решений для любых задач, от игр и локального развёртывания ИИ до высокопроизводительных вычислительных приложений промышленного и корпоративного уровня, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ZOTAC, TechPowerUp (и далее)

В ходе выставки ZOTAC представит значимые продукты компании из прошлого, а также заглянет в будущее, стремясь к новым высотам. В честь 20-летия компания подготовила юбилейные продукты с обновлённым дизайном в титановой расцветке, включая видеокарты GeForce RTX 50 серии ZOTAC Gaming. Подтверждена модель GeForce RTX 5080 20th Anniversary Limited Edition с водоблоком из никелированной меди и акриловой верхней частью со встроенными светодиодами ARGB-подсветки.

Ещё три неназванные видеокарты оснащаются трёх и двухвентиляторными системами воздушного охлаждения. В TechPowerUp полагают, что это могут быть модели RTX 5080 или 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti. В этой же расцветке представят мини-ПК и компьютерный корпус ZOTAC GAMING ALLOY.

Среди прочего ZOTAC привезёт на выставку мощные компактные игровые ПК MAGNUS ONE ULTRA с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070, ассортимент вычислительных систем под брендом ZBOX PRO, включая системы на базе платформ NVIDIA Jetson SUPER и Raspberry Pi CM5. Также анонсирована демонстрация модуля T5000 на базе архитектуры NVIDIA Blackwell с вычислительной производительностью FP4 до 2070 терафлопс.

Для серверного и корпоративного сегмента ZOTAC подготовила стоечные системы, включая решения с графическими ускорителями NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Они предназначены для развёртывания больших языковых моделей искусственного интеллекта, обучения и тонкой настройки моделей, создания цифровых двойников.

#nvidia #видеокарты #мини-пк #zotac
Источник: techpowerup.com
