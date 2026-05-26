Пока выпустили только флагманскую AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G.

Компания GIGABYTE может выпустить больше моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 с новым дизайном AORUS Infinity, сообщает Wccftech. В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружили регистрацию моделей RTX 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti и даже RTX 5060. Это не является подтверждением, что все они будут выпущены, однако может быть признаком того, что в компании обсуждают такие планы.

AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G. Источник изображения: GIGABYTE

На момент написания GIGABYTE выпустила флагманскую видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G. Это модель с компоновкой из нескольких печатных плат и двойной сквозной вентиляцией, как у эталонной версии RTX 5090 от NVIDIA. Система охлаждения WINDFORCE HYPERBURST оснащается двумя крупными вентиляторами и одним небольшим вентилятором, скрытым внутри конструкции. На графический процессор нанесён композитный термоинтерфейс с добавлением жидкого металла (composite metal grease). Частота графического процессора в режиме ускорения повышена до 2730 МГц относительно эталонного значения 2407 МГц.

реклама

Недавно специалисты GIGABYTE подробнее рассказали о системе охлаждения AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, в частности, заявив, что за 30 минут тестирования в FurMark 2 графический процессор видеокарты нагрелся до 77 градусов по Цельсию. Это впечатляющий результат для такой мощной видеокарты.