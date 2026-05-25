Влезут видеокарты длиной до 333 мм.

Компания JONSBO представила небольшой компьютерный корпус D34 с панорамный обзором и встроенным дисплеем, сообщает ресурс XiaomiToday.

Источник изображения: JONSBO (и далее)

Корпус JONSBO D34 поддерживает материнские платы формата вплоть до mATX, включая модели с тыльным расположением разъёмов, и позволяет использовать четыре слота расширения PCI-E. Вертикальный цифровой дисплей уже встроен в корпус, он находится в правой верхней части передней панели и предназначен для отображения информации о рабочих параметрах оборудования. Верхняя и правая боковая панели корпуса являются вентилируемыми. Для них выбран одинаковый, чистый и минималистичный решётчатый дизайн. Внутри корпус разделён на два отсека, что позволяет улучшить циркуляцию воздуха и обеспечить более удобную прокладку кабелей.

реклама

Несмотря на компактные размеры 338,5×288,9×366 мм, корпус позволяет разместить внутри производительные игровые компоненты, включая видеокарты длиной до 333 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 165 мм и системы жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера 280 мм. В корпус можно установить 5 вентиляторов. Предусмотрена одна выделенная корзина под жёсткий диск формата 3,5 дюйма, одна корзина под SSD-накопитель формата 2,5-дюйма, универсальное крепление для диска формата 3,5 или 2,5 дюйма.

На передней панели корпус оснащается одним портов USB 3.2 Gen 2 Type-C для передачи данных со скоростью до 10 гигабит в секунду и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A со скоростью передачи данных до 5 гигабит в секунду. Рядом располагаются аудиовыход и кнопка включения.

Корпус JONSBO D34 будет выпускаться в чёрном и белом цвете. На момент написания отсутствует информация о ценах и региональной доступности.