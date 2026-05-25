Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
JONSBO представила небольшой панорамный корпус D34 с двухкамерной конструкцией и встроенным дисплеем
Влезут видеокарты длиной до 333 мм.
реклама

Компания JONSBO представила небольшой компьютерный корпус D34 с панорамный обзором и встроенным дисплеем, сообщает ресурс XiaomiToday.

Источник изображения: JONSBO (и далее)

Корпус JONSBO D34 поддерживает материнские платы формата вплоть до mATX, включая модели с тыльным расположением разъёмов, и позволяет использовать четыре слота расширения PCI-E. Вертикальный цифровой дисплей уже встроен в корпус, он находится в правой верхней части передней панели и предназначен для отображения информации о рабочих параметрах оборудования. Верхняя и правая боковая панели корпуса являются вентилируемыми. Для них выбран одинаковый, чистый и минималистичный решётчатый дизайн. Внутри корпус разделён на два отсека, что позволяет улучшить циркуляцию воздуха и обеспечить более удобную прокладку кабелей.

реклама

Несмотря на компактные размеры 338,5×288,9×366 мм, корпус позволяет разместить внутри производительные игровые компоненты, включая видеокарты длиной до 333 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 165 мм и системы жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера 280 мм. В корпус можно установить 5 вентиляторов. Предусмотрена одна выделенная корзина под жёсткий диск формата 3,5 дюйма, одна корзина под SSD-накопитель формата 2,5-дюйма, универсальное крепление для диска формата 3,5 или 2,5 дюйма.

На передней панели корпус оснащается одним портов USB 3.2 Gen 2 Type-C для передачи данных со скоростью до 10 гигабит в секунду и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A со скоростью передачи данных до 5 гигабит в секунду. Рядом располагаются аудиовыход и кнопка включения.

Корпус JONSBO D34 будет выпускаться в чёрном и белом цвете. На момент написания отсутствует информация о ценах и региональной доступности.

#jonsbo #компьютерные корпуса
Источник: xiaomitoday.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter