Компания AMD подтвердила, что гибридные процессоры Ryzen AI Max PRO 400 семейства Gorgon Halo будут поддерживать до 192 ГБ унифицированной памяти, из которых 160 ГБ можно будет выделить интегрированному графическому процессору. Об этом сообщает VidoCardz.com со ссылкой на издание The Register.

Флагман новой серии получит 16 процессорных ядер с поддержкой одновременной многопоточности и сможет повышать тактовую частоту до 5,2 ГГц. Также в чип интегрирован графический процессор, в котором используется 40 вычислительных блоков RDNA 3.5, и нейронный блок XDNA 2 с теоретической производительностью до 55 трлн. операций в секунду. Интегрированная графика может работать на частоте до 3,0 ГГц. Этого достаточно, чтобы вывести новые процессоры на вершину бенчмарков, хотя и с небольшим отрывом в три-четыре процента, пишет ComputerBase.

Хотя мини-ПК для разработчиков в сфере искусственного интеллекта AMD Ryzen AI Halo с процессором Ryzen AI Max+ 395 станет доступен для предварительного заказа только 18 июня, компания уже анонсировала преемника с новым гибридным процессором Ryzen AI Max+ PRO 495.