Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Гибридные процессоры AMD Ryzen AI Max PRO 400 будут поддерживать до 192 ГБ унифицированной памяти
Компания уже анонсировала мини-ПК для разработчиков на базе флагманского процессора новой серии.

Компания AMD подтвердила, что гибридные процессоры Ryzen AI Max PRO 400 семейства Gorgon Halo будут поддерживать до 192 ГБ унифицированной памяти, из которых 160 ГБ можно будет выделить интегрированному графическому процессору. Об этом сообщает VidoCardz.com со ссылкой на издание The Register.

Источник изображения: AMD, The Register, ComputerBase (и далее)

Флагман новой серии получит 16 процессорных ядер с поддержкой одновременной многопоточности и сможет повышать тактовую частоту до 5,2 ГГц. Также в чип интегрирован графический процессор, в котором используется 40 вычислительных блоков RDNA 3.5, и нейронный блок XDNA 2 с теоретической производительностью до 55 трлн. операций в секунду. Интегрированная графика может работать на частоте до 3,0 ГГц. Этого достаточно, чтобы вывести новые процессоры на вершину бенчмарков, хотя и с небольшим отрывом в три-четыре процента, пишет ComputerBase.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Хотя мини-ПК для разработчиков в сфере искусственного интеллекта AMD Ryzen AI Halo с процессором Ryzen AI Max+ 395 станет доступен для предварительного заказа только 18 июня, компания уже анонсировала преемника с новым гибридным процессором Ryzen AI Max+ PRO 495.

#amd #процессоры #ryzen ai max pro 400
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
Забаненный на 7973 года геймер вернулся в игру в тот же вечер — бан Forza Horizon 6 не сработал
Американская Airo представила гибридные БПЛА вертикального взлёта и посадки двойного назначения
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
NVIDIA рекомендует пользователям обновить драйверы для защиты от обнаруженных уязвимостей
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter