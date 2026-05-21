molexandr
Китайская видеокарта 7G100 прошла тестирование в играх без явных проблем
Но производительность значительно ниже, чем у RTX 4060, RX 6600 XT и B580.

Игровая видеокарта 7G100 от китайской компании Lisuan Technology была протестирована в играх YouTube-блогером  Chao Wan Ke (кит. 潮玩客), сообщают Wccftech и VideoCardz.com. У видеокарты не возникло серьёзных проблем с запуском игр из тестового набора, включая Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и GTA V Enhanced, что уже является достижением, однако производительность оказалась ниже ожидаемого уровня.

Источник изображения: Lisuan Technology, Wccftech

В играх 7G100 значительно отстала от видеокарт GeForce RTX 4060, Arc B580 и Radeon RX 6600 XT. К сожалению, автор тестирования не включил в игровые тесты RTX 3060, к которой 7G100 подобралась ближе всего в синтетических тестах 3DMark.

Источник изображения: Chao Wan Ke (кит. 潮玩客), YouTube (и далее)

В списке известных технических характеристик 7G100 графический процессор на базе архитектуры TrueGPU, который производится по техпроцессу 6 нм, и включает в своём составе 192 текстурных блока и 96 блоков растеризации. Также видеокарта оснащается памятью GDDR6 объёмом 12 ГБ на 192-битной шине и поддерживает PCIe 4.0 x16. Максимальное тепловыделение может достигать 225 Вт, для дополнительного питания используется один 16-контактный разъём. Для вывода изображения 7G100 оборудована четырьмя видеовыходами DisplayPort 1.4a с поддержкой режимов отображения вплоть до 8K 60 Гц.

Видеокарта поддерживает аппаратное ускорение AV1 и HEVC, а также HDR, DX12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0, но не поддерживает трассировку лучей (ожидается в следующем поколении игровых видеокарт Lisuan Technology). Также важно, что 7G100 — одна из первых китайских видеокарт, получивших сертификацию WHQL от Microsoft.

Как отмечалось выше, 7G100 была практически наравне с RTX 3060 в некоторых тестах 3DMark, но в играх результаты не впечатлили. Например, в Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p с FSR 3 в режиме «Качество» и генерацией кадров видеокарта LX 7G100 обеспечила в среднем 88 FPS, в то время как частота кадров на RTX 4060 и B580 превысила 230 FPS. В Black Myth: Wukong частота кадров на 7G100 достигла 56 FPS, а на RTX 4060 — 115 FPS. В Forza Horizon 5 китайская видеокарта в среднем обеспечила всего 48 FPS.

Источник: Chao Wan Ke (кит. 潮玩客), Wccftech

Каких-либо сбоев или серьёзных проблем с драйверами во время тестирования замечено не было. Тем не менее, программное обеспечение требует доработки. По данным рецензента, в панели драйверов практически нет полезных опций, поддержка мониторинга ограничена, а разгон сбрасывается после перезагрузки. Также в некоторых всё же были заметны статтеры.

В конечном итоге Lisuan Technology 7G100 — рабочая потребительская видеокарта, разработанная в Китае. Решение способно запускать многие современные игры уже на старте продаж и это впечатляет. Однако 7G100 не является альтернативой GeForce RTX 4060, 3060 и другим актуальным видеокартам данного класса, пишет VideoCardz.com. При этом лимитированное издание 7G100 Founder Edition доступно для предварительного заказа по цене 3299 юаней. По данным Wccftech, за эти деньги в Китае можно приобрести RTX 5060 Ti. Остаётся надеяться, что стандартное издание 7G100 будет дешевле, а обновления драйверов повысят производительность.

#видеокарты #игры #обзоры #тесты #lisuan technology #7g100
Источник: wccftech.com
