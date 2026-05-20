В линейку вошли модели с дисплеями типа IPS, QD-OLED и OLED.

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж линейки игровых мониторов Odyssey 2026 года, сообщает VideoCardz.com. Список включает модель Odyssey G8 G80HS, которую в компании называют первым в индустрии игровым монитором с разрешением 6K.

В Odyssey G8 G80HS используется 32-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, максимальное разрешение дисплея составляет 6144 на 3456 пикселей, а частота обновления достигает 165 Гц. Монитор двухрежимный, во втором режиме разрешение снижается до 3K, а максимальная частота обновления повышается до 330 Гц, что может быть полезно для динамичных игр, шутеров, гоночных аркад и симуляторов.

Также Samsung выпустила 27-дюймовый монитор Odyssey G8 G80HF. В основном режиме дисплей этой модели работает при разрешении 5120 на 2880 пикселей с максимальной частотой обновления 180 Гц. Во втором режиме монитор переключается на разрешение 2560 на 1440 пикселей и позволяет повысить частоту обновления до 360 Гц.

Обе перечисленные модели Odyssey G8 оснащаются портами DisplayPort 2.1, прошли сертификацию NVIDIA G-SYNC Compatible и поддерживают AMD FreeSync Premium. Производитель также отмечает поддержку технологии HDR10+ GAMING, для её работы как минимум потребуется подключение HDMI 2.1 и совместимая видеокарта от NVIDIA или Intel.

Компания выпустила 27- и 32-дюймовые версии монитора Odyssey OLED G8 G80SH с дисплеями QD-OLED Penta Tandem, максимальным разрешением 3840 на 2160 пикселей и частотой обновления до 240 Гц. В числе особенностей антибликовое покрытие Glare Free, наличие порта DisplayPort 2.1 и порта USB-C мощностью 98 Вт. Ещё одна новинка — 32-дюймовый монитор Odyssey OLED G7 G73SH с дисплеем OLED и двумя режимами работы. В основном режиме монитор поддерживает разрешение 3840 на 2160 пикселей с частотой обновления до 165 Гц. Второй режим — Full HD 330 Гц.