Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Samsung Electronics объявила о начале продаж линейки игровых мониторов Odyssey 2026 года
В линейку вошли модели с дисплеями типа IPS, QD-OLED и OLED.

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж линейки игровых мониторов Odyssey 2026 года, сообщает VideoCardz.com. Список включает модель Odyssey G8 G80HS, которую в компании называют первым в индустрии игровым монитором с разрешением 6K.

Источник изображения: Samsung (и далее)

В Odyssey G8 G80HS используется 32-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, максимальное разрешение дисплея составляет 6144 на 3456 пикселей, а частота обновления достигает 165 Гц. Монитор двухрежимный, во втором режиме разрешение снижается до 3K, а максимальная частота обновления повышается до 330 Гц, что может быть полезно для динамичных игр, шутеров, гоночных аркад и симуляторов.

Также Samsung выпустила 27-дюймовый монитор Odyssey G8 G80HF. В основном режиме дисплей этой модели работает при разрешении 5120 на 2880 пикселей с максимальной частотой обновления 180 Гц. Во втором режиме монитор переключается на разрешение 2560 на 1440 пикселей и позволяет повысить частоту обновления до 360 Гц.

Обе перечисленные модели Odyssey G8 оснащаются портами DisplayPort 2.1, прошли сертификацию NVIDIA G-SYNC Compatible и поддерживают AMD FreeSync Premium. Производитель также отмечает поддержку технологии HDR10+ GAMING, для её работы как минимум потребуется подключение HDMI 2.1 и совместимая видеокарта от NVIDIA или Intel.

Компания выпустила 27- и 32-дюймовые версии монитора Odyssey OLED G8 G80SH с дисплеями QD-OLED Penta Tandem, максимальным разрешением 3840 на 2160 пикселей и частотой обновления до 240 Гц. В числе особенностей антибликовое покрытие Glare Free, наличие порта DisplayPort 2.1 и порта USB-C мощностью 98 Вт. Ещё одна новинка — 32-дюймовый монитор Odyssey OLED G7 G73SH с дисплеем OLED и двумя режимами работы. В основном режиме монитор поддерживает разрешение 3840 на 2160 пикселей с частотой обновления до 165 Гц. Второй режим — Full HD 330 Гц.

#samsung #мониторы #oled #игровые мониторы #qd-oled
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Критик Крис Рэй поставил новой части гоночной серии Forza Horizon 6 максимальный балл
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter