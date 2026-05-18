molexandr
CHUWI представляет ноутбук UniBook с 5-ядерным процессором Intel Core 3 304 семейства Wildcat Lake
8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Ассортимент ноутбуков с процессорами Intel Wildcat Lake продолжает расширяться в Китае после начала продаж. Вслед за моделями с 6-ядерными процессорами Core 5 320 подтянулись и более дешёвые решения: бренд CHUWI представил 14-дюймоый ноутбук UniBook, который оснащается процессором Core 3 304, сообщают VideoCardz.com и Notebookcheck. Это 5-ядерный процессор с одним производительным ядром, тактовая частота которого может повышаться до 4,3 ГГц, четырьмя маломощными эффективными ядрами и одноядерной интегрированной графикой.

Источник изображения: CHUWI, Notebookcheck

По сравнению с рассмотренными ранее решениями, ноутбук CHUWI UniBook получил не только менее производительный процессор, но и меньше памяти: оперативной 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Используется сочетание LPDDR5X и SSD-накопителя с поддержкой PCIe 3.0. Цена устройства составляет 449 $, пишет VideoCardz.com. На ноутбук предустановлена Windows 11 Pro.

В списке остальных характеристик: IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1200 пикселей и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, двухуровневая подсветка клавиатуры белого цвета, два порта USB-C и три USB-A, один гигабитный порт RJ45, кардридер для карт-памяти формата TF, видеовыход HDMI 2.0. Есть выход 3,5 мм на наушники, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ёмкость аккумулятора 53,38 Вт·ч.

#ноутбуки #chuwi #intel wildcat lake
Источник: videocardz.com
